Буданов: уже достеменно відомо, що події у Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу

$45.530.1851.050.37
ukenru
10:57 • 494 перегляди
Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-ДабіVideo
09:57 • 10188 перегляди
США готують запит у НАТО збільшити внески на поставки зброї Україні - Bloomberg
09:22 • 6244 перегляди
Події у Петропавлівській Борщагівці розслідує ДБР - розпочали кримінальне провадження
08:26 • 16112 перегляди
Зеленський: рф випустила по Україні 17 балістичних ракет у день виборів у СШАPhoto
08:14 • 16854 перегляди
росія вдарила по енергетиці в 10 областях: де найскладніше зі світлом
05:38 • 48140 перегляди
Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти
3 листопада, 05:02 • 41803 перегляди
росія завдала масованого удару по енергетиці України, під основною атакою опинився ЛадижинPhoto
3 листопада, 04:44 • 29450 перегляди
У росії атакували один із найбільших НПЗ, який постачає пальне для військової авіаціїPhotoVideo
3 листопада, 04:33 • 23869 перегляди
Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: постраждало понад 60 людей
3 листопада, 04:17 • 21672 перегляди
Україна та росія проведуть переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах3 листопада, 02:05 • 22415 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 20752 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 24734 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму05:36 • 26954 перегляди
росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключенняPhoto06:37 • 14633 перегляди
Публікації
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 40669 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 48998 перегляди
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році2 листопада, 14:10 • 51029 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto2 листопада, 13:28 • 52955 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 74626 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Вінницька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент08:40 • 4822 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму05:36 • 27103 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 24872 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 20888 перегляди
У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах3 листопада, 02:05 • 22544 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Шахед-136
Фільм

Буданов: уже достеменно відомо, що події у Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Буданов повідомив про розслідування подій 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці. Ініціаторів обіцяють встановити та покарати.

Буданов: уже достеменно відомо, що події у Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу

Уже достеменно відомо, що події у Петропавлівській Борщагівці напередодні, 2 листопада, відбулися не без впливу. Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов у соцмережах 3 листопада, пише УНН.

Уже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов’язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування. Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз – це наші Сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях. Слава Україні!

- вказав Буданов.

Доповнення

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.  

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.  

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал
Офіс Президента України
Кирило Буданов