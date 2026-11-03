Буданов: уже достоверно известно, что события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния

Уже достоверно известно, что события в Петропавловской Борщаговке накануне, 2 ноября, произошли не без влияния. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в соцсетях 3 ноября, пишет УНН.

Уже достоверно известно, что вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же как будут сделаны выводы внутри силовых структур. Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование. Никто не имеет права чинить произвол. Каждый из нас должен помнить: главная опора существования Украины сейчас — это наши Силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг и будем ответственными в своих решениях. Слава Украине! - указал Буданов.

Дополнение

ГБР начало уголовное производство по факту событий, которые произошли 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращённых после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого возник скандал. Люди, которые ранее находились в помещении, уже покинули его, сообщил представитель НГУ.