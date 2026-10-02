Буданов анонсував новий алгоритм ідентифікації полеглих - що зміниться

Кирило Буданов. Фото: Telegram-канал глави ОП

В Україні створять міжвідомчу групу для пришвидшення ідентифікації полеглих захисників. Про це повідомив керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов 2 жовтня за підсумками засідання Координаційної ради, передає УНН.

Крім того, у планах переглянути роботу бюро судово-медичних експертиз та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень.

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За словами Буданова, в межах репатріаційних заходів в Україну вже повернули понад 26 тисяч тіл та останків загиблих, однак значна їх частина досі залишається невпізнаною. Він наголосив, що встановлення імені кожного полеглого захисника — питання відповідальності держави.

"Ім’я кожного полеглого захисника, який віддав життя за нашу країну, має бути встановлене та назване. Це питання відповідальності держави", – наголосив Буданов.

Тому головною темою засідання Координаційної ради став пошук можливостей пришвидшити процесу ідентифікації загиблих. Буданов зазначив, що бюрократичні затримки та порушення встановлених регламентів у системі судово-медичних експертиз у цьому випадку неприпустимі. У підсумку учасники сформували конкретний алгоритм дій. Зокрема, в Україні створять міжвідомчу групу для розгляду проблемних питань, пов’язаних з ідентифікацією загиблих та переглянуть роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах,

"Залучимо додатково міжнародні спроможності для проведення ДНК-експертиз. Усі необхідні нормативно-правові рішення уряд ухвалить найближчим часом", – пообіцяв Буданов.

Він також наголосив, що родини повинні якнайшвидше отримувати інформацію про долю своїх близьких, а кожен загиблий український захисник має бути ідентифікований та гідно вшанований.

Нагадаємо

Уряд планує прискорити ідентифікацію репатрійованих тіл і посилити координацію відомств. На дооснащення 21 бюро СМЕ у бюджеті-2027 передбачено понад 600 млн грн.