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Буданов анонсировал новый алгоритм идентификации погибших — что изменится

Киев • УНН

 • 370 просмотра

В Украину вернули более 26 тысяч тел и останков, значительная часть остается неопознанной. Для ускорения идентификации создадут межведомственную группу.

Буданов анонсировал новый алгоритм идентификации погибших — что изменится
Кирилл Буданов. Фото: Telegram-канал главы ОП

В Украине создадут межведомственную группу для ускорения идентификации погибших защитников. Об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов 2 октября по итогам заседания Координационного совета, передает УНН.

Кроме того, в планах  пересмотреть работу бюро судебно-медицинских экспертиз и привлечь дополнительные международные возможности для проведения ДНК-исследований. 

Детали

По словам Буданова, в рамках репатриационных мероприятий в Украину уже вернули более 26 тысяч тел и останков погибших, однако значительная их часть до сих пор остается неопознанной. Он подчеркнул, что установление имени каждого погибшего защитника — вопрос ответственности государства. 

"Имя каждого погибшего защитника, который отдал жизнь за нашу страну, должно быть установлено и названо. Это вопрос ответственности государства", – подчеркнул Буданов. 

Поэтому главной темой заседания Координационного совета стал поиск возможностей ускорить процесс идентификации погибших. Буданов отметил, что бюрократические задержки и нарушения установленных регламентов в системе судебно-медицинских экспертиз  в данном случае недопустимы. В итоге участники сформировали конкретный алгоритм действий. В частности, в Украине создадут межведомственную группу для рассмотрения проблемных вопросов, связанных с идентификацией погибших, и пересмотрят работу бюро судебно-медицинских экспертиз, особенно в регионах,

"Дополнительно привлечем международные возможности для проведения ДНК-экспертиз. Все необходимые нормативно-правовые решения правительство примет в ближайшее время", – пообещал Буданов. 

Он также подчеркнул, что семьи должны как можно скорее получать информацию о судьбе своих близких, а каждый погибший украинский защитник должен быть идентифицирован и достойно почтен.

Напомним 

Правительство планирует ускорить идентификацию репатриированных тел и усилить координацию ведомств. На дооснащение 21 бюро СМЭ в бюджете-2027 предусмотрено более 600 млн грн.

Александра Василенко

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