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Операції "Форест Гамп" і "Феміда": за Віктора Дубовика внесли 7 млн гривень застави

Київ • УНН

 • 62 перегляди

За Віктора Дубовика внесли всю визначену ВАКС заставу у 7 млн гривень. Справа пов’язана з операціями "Форест Гамп" і "Феміда".

Операції "Форест Гамп" і "Феміда": за Віктора Дубовика внесли 7 млн гривень застави

За посадовця Офісу президента Віктора Дубовика внесли визначені судом 7 мільйонів гривень застави. Про це спеціально для УНН повідомили у пресслужбі ВАКС.

Деталі

Розмір застави у 7 млн грн для Віктора Дубовика визначив Вищий антикорупційний суд. Справа пов’язана з операціями "Форест Гамп" і "Феміда".

За Дубовика внесли всю суму

- йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо

НАБУ та САП оприлюднили записи у справі "Форрест Гамп" про легалізацію 150 млн гривень через державний банк для сплати застави. Серед фігурантів - посадові особи ВП та народні депутати.

Алла Кіосак

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