Операції "Форест Гамп" і "Феміда": за Віктора Дубовика внесли 7 млн гривень застави
Київ • УНН
За Віктора Дубовика внесли всю визначену ВАКС заставу у 7 млн гривень. Справа пов’язана з операціями "Форест Гамп" і "Феміда".
За посадовця Офісу президента Віктора Дубовика внесли визначені судом 7 мільйонів гривень застави. Про це спеціально для УНН повідомили у пресслужбі ВАКС.
Деталі
Розмір застави у 7 млн грн для Віктора Дубовика визначив Вищий антикорупційний суд. Справа пов’язана з операціями "Форест Гамп" і "Феміда".
За Дубовика внесли всю суму
Нагадаємо
НАБУ та САП оприлюднили записи у справі "Форрест Гамп" про легалізацію 150 млн гривень через державний банк для сплати застави. Серед фігурантів - посадові особи ВП та народні депутати.