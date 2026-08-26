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Операции "Форрест Гамп" и "Фемида": за Виктора Дубовика внесли 7 млн гривен залога

Киев • УНН

 • 448 просмотра

За Виктора Дубовика внесли весь определённый ВАКС залог в размере 7 млн гривен. Дело связано с операциями "Форрест Гамп" и "Фемида".

Операции "Форрест Гамп" и "Фемида": за Виктора Дубовика внесли 7 млн гривен залога

За чиновника Офиса президента Виктора Дубовика внесли назначенные судом 7 миллионов гривен залога. Об этом специально для УНН сообщили в пресс-службе ВАКС.

Детали

Размер залога в 7 млн грн для Виктора Дубовика определил Высший антикоррупционный суд. Дело связано с операциями "Форест Гамп" и "Фемида".

За Дубовика внесли всю сумму

- говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним

НАБУ и САП обнародовали записи по делу "Форрест Гамп" о легализации 150 млн гривен через государственный банк для уплаты залога. Среди фигурантов - должностные лица ОП и народные депутаты.

Алла Киосак

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