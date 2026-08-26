Операции "Форрест Гамп" и "Фемида": за Виктора Дубовика внесли 7 млн гривен залога
Киев • УНН
За Виктора Дубовика внесли весь определённый ВАКС залог в размере 7 млн гривен. Дело связано с операциями "Форрест Гамп" и "Фемида".
За чиновника Офиса президента Виктора Дубовика внесли назначенные судом 7 миллионов гривен залога. Об этом специально для УНН сообщили в пресс-службе ВАКС.
Детали
Размер залога в 7 млн грн для Виктора Дубовика определил Высший антикоррупционный суд. Дело связано с операциями "Форест Гамп" и "Фемида".
За Дубовика внесли всю сумму
Напомним
НАБУ и САП обнародовали записи по делу "Форрест Гамп" о легализации 150 млн гривен через государственный банк для уплаты залога. Среди фигурантов - должностные лица ОП и народные депутаты.