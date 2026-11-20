У День захисту дітей Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дітьми та вручив їм відзнаки "Золоте серце" і "Майбутнє України", передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави зазначив, що, попри складну ніч через російський обстріл, Україна бореться і живе, бо має таких дітей.

Вітаю наших дітей, які в Україні під час цієї війни, під час таких складних випробувань і залишаються нашим світом. Ви – наша енергія і дуже сильно надихаєте всіх. Впевнений, надихаєте військових захищати державу, енергетиків – повертати світло, бо ви є світлом для нас всіх – сказав Зеленський.

Президент подякував батькам і вчителям, які поруч з дітьми і допомагають їм проявляти свої таланти в героїзмі, захисті, підтримці військових, в музиці, науці та спорті.

Відзнаку "Золоте серце" отримала співачка, бандуристка та волонтерка з Львівської області Анна-Марія Герман. Завдяки своїм благодійним виступам на вулицях міст та у храмах вона зібрала для потреб Збройних Сил України понад 7 мільйонів гривень. Дівчина є авторкою понад 20 пісень. Михайло Хома (Дзідзьо) записав разом із нею дуетну пісню "Ліхтарики".

Зеленський також вручив відзнаки Президента України "Майбутнє України". Їх отримали:

учениця ліцею № 25 на Івано-Франківщині Христина Гарасимчук. Від початку повномасштабної війни долучилася до волонтерської діяльності: завдяки декламуванню віршів зібрала та передала 1 мільйон гривень на підтримку наших воїнів, за які придбали дрони, антени, перехоплювачі сигналів, військове спорядження, автомобілі, колеса, запчастини та інші необхідні речі;

учень Обертинського ліцею на Івано-Франківщині Віталій Данило. Заснував музей старожитностей «Наш край як рай», у якому зберігає автентичні предмети народного побуту й традиційного українського вбрання. Він самостійно займається пошуком атрибутів і популяризує українську спадщину на своїй сторінці в соціальній мережі;

студент Львівського музичного фахового коледжу Максим Зарічний. У квітні 2022 року разом із родиною виїхав з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині. Він виступає з концертами на Львівщині та бере участь у благодійних заходах. За час повномасштабної війни зібрав понад 2 мільйони гривень, за які придбали, зокрема, дрони, термінали супутникового зв’язку Starlink та генератори;

учень Предславинського ліцею № 56 в Києві, громадянин США Марк Кудлай. Збирає кошти для вимушених переселенців, лікарень, дітей і воїнів, підтримуючи на постійній основі 450 підрозділів ЗСУ на фронті. Він пакує посилки на фронт і разом з батьками їх розвозить;

студент Костопільського фахового медичного коледжу на Рівненщині Андрій Мельник. Майстер спорту України з важкої атлетики, рекордсмен і абсолютний чемпіон Європи 2026 року з важкої атлетики серед юнаків до 15 років у ваговій категорії до 85 кілограмів, чотириразовий чемпіон України серед юнаків до 13 та 15 років.

учениця Криворізького ліцею № 49 Олександра М’ясникова. Кандидатка в майстри спорту України з кікбоксингу та таїландського боксу, переможниця Кубка світу та Кубка України, дворазова чемпіонка України з кікбоксингу й дворазова чемпіонка України з таїландського боксу. Допомагає дітям військових, бере участь у виробництві та доставці молочних продуктів пораненим воїнам і ветеранам;

учень Бучацького ліцею Юрій Напора. На початку повномасштабного вторгнення у 8 років співав та організовував разом із татом концерти для збору коштів на потреби ЗСУ. Він уже зібрав 8 мільйонів гривень, за які придбали автомобілі, дрони, квадрокоптери (Mavic), тепловізори, прилади нічного бачення та амуніцію на фронт;

студентка Київської академії естрадного та циркового мистецтва Діана Насібова. Виготовляє та продає прикраси з бісеру. За чотири роки волонтерства дівчина зібрала понад 7 мільйонів гривень, за які захисникам придбали автомобілі, тепловізори, прилади нічного бачення та генератори;

студент Нововолинського центру професійної освіти Волинської області Роман Недбайло. Ремонтує, обслуговує та готує автомобілі для відправлення на передову. Він відремонтував понад 20 авто, які передали бойовим підрозділам ЗСУ. Також хлопець разом з іншими волонтерами робить маскувальні сітки для військових;

студент Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Олег Пархомчук. У 2025 році був поранений внаслідок російського обстрілу, але попри це допомагав розбирати завали свого будинку впродовж 8 днів. Він ліквідовував наслідки руйнувань на понад 60 локаціях Київщини. Зокрема, рятував заблокованих людей, надавав допомогу та евакуйовував місцевих жителів. Забезпечує рятувальників інструментами, водою й медичним обладнанням на місцях прильотів, допомагає відновлювати житло та безплатно ремонтує бойові автомобілі для передової;

учень Запорізької гімназії № 95 Ростислав Пачковський. Після удару російських КАБів по Запоріжжю 5 травня разом зі своїм другом Олександром Казаряном надавав допомогу пораненим. Зокрема, друзі перенесли в безпечне місце чоловіка зі зламаними ногами та уламком у коліні. Після цього хлопець продовжив допомагати пораненим;

член національної збірної України з роликового спорту Маруся Погуляка. Чемпіонка Європи серед дорослих та чемпіонка світу серед юніорів з роликового спорту, срібна призерка Кубка світу з роликового спорту. Бере участь у благодійних заходах на Харківщині: влаштовує театралізовані виступи для дітей Харківщини та сімей воїнів ЗСУ;

учень Жадівської школи Чернігівської області Анатолій Прохоренко. У квітні, перебуваючи на подвір’ї власного будинку, помітив російський FPV-дрон на оптоволокні, який рухався у напрямку місця, де перебували його молодші брати та сестри. Хлопець пошкодив кабель, через який здійснювалося керування БпЛА, унаслідок чого дрон впав на безпечній відстані та нікого не поранив;

студентка Дніпровського державного аграрно-економічного університету Тетяна Родигіна. Переможниця Міжнародної програми космічних учнівських експериментів (Student Spaceflight Experiments Program). У складі команди дівчина відвідала Космічний центр імені Джона Кеннеді та була присутня під час запуску місії SpaceX CRS-29. У 2025 році виборола бронзову медаль на GENIUS Olympiad Ukraine. Також має срібну та бронзову медалі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України;

вихованець Київського військового ліцею імені Івана Богуна Іван Цехместрук. Неодноразово надавав допомогу людям, які постраждали від російських обстрілів. Під час одного з російських ударів по Херсону зазнав поранення, але попри це допомагав людям вийти з пошкоджених будинків. Цьогоріч у жовтні врятував з-під завалів двох людей.

учень Полтавського ліцею № 33 Ярослав Шейко. Лауреат Президентської стипендії, здобув золото на міжнародній виставці винаходів INOVA 2025 у Хорватії та срібло на Engineering HackFest. Серед його розробок – системи автопілотування й оптичної стабілізації дронів із використанням штучного інтелекту. Хлопець також організовує благодійні ярмарки на підтримку Збройних Сил України;

студент Національного університету «Києво-Могилянська академія», уповноважений представник Національної дитячої та молодіжної консультативної ради при Раднику – уповноваженому Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Данііл Косенко. Отримав відзнаку Young Humanitarian Hero of the Year («Молодий гуманітарний лідер року») від AidEx, здобув 200 балів з англійської мови на НМТ. Представляв тематичну групу Національної консультативної дитячої та молодіжної ради, яка працювала над пропозиціями щодо змін до положень Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти людства на 61-й сесії Ради ООН з прав людини у Женеві.

Президент також поспілкувався з дітьми про їхні плани і мрії, про питання, які важливо врегулювати: організацію НМТ та роботу транспорту, а також про створення інформаційної кампанії для протидії вербуванню підлітків російськими спецслужбами.

Діти подарували Володимиру Зеленському шеврони військових підрозділів, яким допомагають, обереги з бісеру та щит із лего капітана Америки для захисту України.

Всесвітній день дитини: уряд ухвалив низку рішень для захисту дітей та підтримки сімей в Україні