В ОП поки не підтверджують переговори Зеленського у Брюсселі - у чому причина

В Офісі Президента наразі не підтверджують проведення переговорів у Брюсселі 27–28 жовтня за участю Президента України Володимира Зеленського, представників США, Євросоюзу та НАТО. Про це журналістам повідомили в ОП 26 жовтня, пише УНН.

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"Поки не підтверджуємо", — повідомили в ОП.

На уточнювальне запитання, чи пов'язана невизначеність із секретністю переговорів або зміною планів, в ОП пояснили, що причиною стала "зміна планів американської сторони".

Окрім того, за словами посадовців ЄС, які спілкувалися з журналістами Радіо Свобода на умовах анонімності, станом на 26 жовтня зустрічей у заявленому форматі у графіках європейських лідерів немає. Водночас співрозмовники видання не виключають, що плани можуть змінитися.

Контекст

Раніше Президент України Володимир Зеленський в недавньому інтерв'ю не виключив проведення 27–28 жовтня у Брюсселі зустрічі за участю України, США, ЄС та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. За словами Глави держави, сторони планували обговорити гарантії безпеки для України, участь європейських партнерів у переговорному процесі та ініціативи щодо завершення війни.

Зеленський також зазначав, що американська сторона зацікавлена у переході від попередніх консультацій до ширшого обговорення питань безпеки за участю європейських партнерів.