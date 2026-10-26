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В ОП поки не підтверджують переговори Зеленського у Брюсселі - у чому причина

Київ • УНН

 • 2120 перегляди

В ОП заявили, що переговори 27–28 жовтня не підтверджені через зміну планів США. У графіках лідерів ЄС зустрічі також поки немає.

В ОП поки не підтверджують переговори Зеленського у Брюсселі - у чому причина

В Офісі Президента наразі не підтверджують проведення переговорів у Брюсселі 27–28 жовтня за участю Президента України Володимира Зеленського, представників США, Євросоюзу та НАТО. Про це журналістам повідомили в ОП 26 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Поки не підтверджуємо", — повідомили в ОП.

На уточнювальне запитання, чи пов'язана невизначеність із секретністю переговорів або зміною планів, в ОП пояснили, що причиною стала "зміна планів американської сторони".

Окрім того, за словами посадовців ЄС, які спілкувалися з журналістами Радіо Свобода на умовах анонімності, станом на 26 жовтня зустрічей у заявленому форматі у графіках європейських лідерів немає. Водночас співрозмовники видання не виключають, що плани можуть змінитися.

Контекст

Раніше Президент України Володимир Зеленський в недавньому інтерв'ю не виключив проведення 27–28 жовтня у Брюсселі зустрічі за участю України, США, ЄС та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. За словами Глави держави, сторони планували обговорити гарантії безпеки для України, участь європейських партнерів у переговорному процесі та ініціативи щодо завершення війни.

Зеленський також зазначав, що американська сторона зацікавлена у переході від попередніх консультацій до ширшого обговорення питань безпеки за участю європейських партнерів.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Радіо Свобода
Марк Рютте
Офіс Президента України
НАТО
Європейський Союз
Брюссель
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки