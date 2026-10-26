В ОП пока не подтверждают переговоры Зеленского в Брюсселе - в чем причина

В Офисе Президента пока не подтверждают проведение переговоров в Брюсселе 27–28 октября с участием Президента Украины Владимира Зеленского, представителей США, Европейского Союза и НАТО. Об этом журналистам сообщили в ОП 26 октября, пишет УНН.

Детали

"Пока не подтверждаем", — сообщили в ОП.

На уточняющий вопрос, связана ли неопределённость с секретностью переговоров или изменением планов, в ОП объяснили, что причиной стало "изменение планов американской стороны".

Кроме того, по словам должностных лиц ЕС, которые общались с журналистами Радио Свобода на условиях анонимности, по состоянию на 26 октября встреч в заявленном формате в графиках европейских лидеров нет. Вместе с тем собеседники издания не исключают, что планы могут измениться.

Контекст

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью не исключил проведения 27–28 октября в Брюсселе встречи с участием Украины, США, ЕС и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По словам Главы государства, стороны планировали обсудить гарантии безопасности для Украины, участие европейских партнёров в переговорном процессе и инициативы по завершению войны.

Зеленский также отмечал, что американская сторона заинтересована в переходе от предварительных консультаций к более широкому обсуждению вопросов безопасности с участием европейских партнёров.