В ОП пока не подтверждают переговоры Зеленского в Брюсселе - в чем причина
Киев • УНН
В ОП заявили, что переговоры 27–28 октября не подтверждены из-за изменения планов США. В графиках лидеров ЕС встречи также пока нет.
В Офисе Президента пока не подтверждают проведение переговоров в Брюсселе 27–28 октября с участием Президента Украины Владимира Зеленского, представителей США, Европейского Союза и НАТО. Об этом журналистам сообщили в ОП 26 октября, пишет УНН.
Детали
"Пока не подтверждаем", — сообщили в ОП.
На уточняющий вопрос, связана ли неопределённость с секретностью переговоров или изменением планов, в ОП объяснили, что причиной стало "изменение планов американской стороны".
Кроме того, по словам должностных лиц ЕС, которые общались с журналистами Радио Свобода на условиях анонимности, по состоянию на 26 октября встреч в заявленном формате в графиках европейских лидеров нет. Вместе с тем собеседники издания не исключают, что планы могут измениться.
Контекст
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью не исключил проведения 27–28 октября в Брюсселе встречи с участием Украины, США, ЕС и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По словам Главы государства, стороны планировали обсудить гарантии безопасности для Украины, участие европейских партнёров в переговорном процессе и инициативы по завершению войны.
Зеленский также отмечал, что американская сторона заинтересована в переходе от предварительных консультаций к более широкому обсуждению вопросов безопасности с участием европейских партнёров.