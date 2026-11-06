"Не очолить, але буде у складі" - в ОП уточнили роль Буданова у делегації на переговорах в Абу-Дабі

Кирило Буданов

Радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин уточнив, що керівник ОП Кирило Буданов буде у складі української делегації на переговорах в Абу-Дабі, а не очолюватиме її, передає УНН.

"Ні, він не казав, що очолює делегацію. Він просто сказав, що буде там. Він поїде туди у складі делегації. А не очолюватиме її", – повідомив радник Президента під час спілкування із журналістами.

Литвин також додав, що зараз "всі учасники групи готуються так чи інакше, сьогодні було багато підготовчих розмов про це".

Додамо

Раніше CBS News повідомив, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронній зустрічі зі США та росією, проте він не очікує серйозного прориву від перемовин.

Нагадаємо

Наступного тижня США проведуть тристоронні переговори за участю України та російської федерації. Очікується, що вони відбудуться в Абу-Дабі.