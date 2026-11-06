США проведуть тристоронні переговори України та росії в Абу-Дабі - Кушнер

Наступного тижня США проведуть тристоронні переговори за участю України та російської федерації. Очікується, що вони відбудуться в Абу-Дабі. Про це в соцмережі X повідомив спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, інформує УНН.

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За його словами, це будуть "перші тристоронні мирні обговорення з Україною та росією з лютого".

Ми працювали з обома сторонами, щоб розробити серйозні пропозиції, які зроблять ці обговорення якомога змістовнішими та продуктивнішими. Президент Трамп визначив досягнення миру як пріоритет. Наш акцент - на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеосяжну та сталу угоду - зазначив Кушнер.

Він додав, що "наша мета - усунути безпекові занепокоєння всіх сторін через практичні, взаємно погоджені домовленості, які зменшать ризик майбутніх конфліктів".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку "великої угоди", яка стосуватиметься не лише України.

Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"