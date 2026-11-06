США проведут трехсторонние переговоры Украины и России в Абу-Даби — Кушнер

На следующей неделе США проведут трехсторонние переговоры с участием Украины и российской федерации. Ожидается, что они состоятся в Абу-Даби. Об этом в социальной сети X сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, информирует УНН.

Детали

По его словам, это будут "первые трехсторонние мирные обсуждения с Украиной и россией с февраля".

Мы работали с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые сделают эти обсуждения максимально содержательными и продуктивными. Президент Трамп определил достижение мира как приоритет. Наш акцент - на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели во всеобъемлющее и устойчивое соглашение - отметил Кушнер.

Он добавил, что "наша цель - устранить обеспокоенность всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимно согласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов".

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке "большой сделки", которая будет касаться не только Украины.

Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»