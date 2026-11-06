США проведут трехсторонние переговоры Украины и России в Абу-Даби — Кушнер
Киев • УНН
На следующей неделе США, Украина и Россия проведут мирные переговоры в Абу-Даби. По словам Джареда Кушнера, цель — «устранить обеспокоенность всех сторон в сфере безопасности».
На следующей неделе США проведут трехсторонние переговоры с участием Украины и российской федерации. Ожидается, что они состоятся в Абу-Даби. Об этом в социальной сети X сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, информирует УНН.
Детали
По его словам, это будут "первые трехсторонние мирные обсуждения с Украиной и россией с февраля".
Мы работали с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые сделают эти обсуждения максимально содержательными и продуктивными. Президент Трамп определил достижение мира как приоритет. Наш акцент - на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели во всеобъемлющее и устойчивое соглашение
Он добавил, что "наша цель - устранить обеспокоенность всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимно согласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов".
Напомним
Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке "большой сделки", которая будет касаться не только Украины.
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»05.11.26, 04:53 • 37615 просмотров