Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»

США работают как с Россией, так и с Украиной "над поиском пути к прочному миру". Об этом в ответ на пост Президента Украины Владимира Зеленского по поводу недавнего телефонного разговора написал один из спецпредставителей президента США Джаред Кушнер, сообщает УНН.

Детали

По его словам, администрация президента США усердно работает "со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру".

Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда не начались снова - подчеркнул Кушнер.

Он добавил, что "мы ценим конструктивное участие и приверженность Президента Зеленского и его команды поиску пути вперед".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Не обошли вниманием перехватчики для "пэтриотов" и Drone Deals.

Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ