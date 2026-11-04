Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером, передает УНН со ссылкой на ТСН.

Детали

По информации СМИ, Зеленский обсудил со спецпредставителями президента США подготовку к переговорам в Абу-Даби, запланированным на 10–11 ноября. Также речь шла о консультациях технических команд Украины, США и Европы, которые в эти дни проходят в Брюсселе.

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Напомним

Украинская делегация 4–5 ноября проведет в Брюсселе переговоры с представителями США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и НАТО по вопросам гарантий безопасности и экономического восстановления Украины после войны.