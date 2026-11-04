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Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Зеленський провів розмову зі спецпредставниками Трампа щодо переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Також обговорили консультації в Брюсселі.

Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, передає УНН із посиланням на ТСН. 

Деталі

За інформацією ЗМІ, Зеленський обговорив із спецпредставниками президента США підготовку до переговорів в Абу-Дабі, запланованих на 10–11 листопада. Також ішлося про консультації технічних команд України, США та Європи, які цими днями тривають у Брюсселі.

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Антоніна Туманова

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