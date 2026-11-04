Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, передає УНН із посиланням на ТСН.

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За інформацією ЗМІ, Зеленський обговорив із спецпредставниками президента США підготовку до переговорів в Абу-Дабі, запланованих на 10–11 листопада. Також ішлося про консультації технічних команд України, США та Європи, які цими днями тривають у Брюсселі.

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Нагадаємо

Українська делегація 4-5 листопада проведе в Брюсселі переговори з представниками США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України після війни.