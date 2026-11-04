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The Guardian

Йшлося про перехоплювачі для "петріотів" та Drone Deals - Зеленський розкрив деталі розмови із Віткоффом та Кушнером

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Зеленський обговорив із Віткоффом і Кушнером підготовку тристоронніх переговорів та посилення ППО України. Йшлося про перехоплювачі для Patriot і Drone Deals.

Йшлося про перехоплювачі для "петріотів" та Drone Deals - Зеленський розкрив деталі розмови із Віткоффом та Кушнером
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Не оминули увагою перехоплювачі для "петріотів" та Drone Deals, передає УНН.

Півтори години зараз говорили дуже детально зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Готуємось до тристороннього формату на рівні команд між Україною, Сполученими Штатами та росією – вже менш ніж за тиждень 

Президент додав, що сьогодні відбулась також змістовна зустріч в Брюсселі нашої команди, американської, ЄС, Франції, Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та представників глобальної бізнес-спільноти щодо післявоєнного відновлення. Завтра в Брюсселі теж буде зустріч – щодо гарантій безпеки України. Темп в перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Україна готова до необхідних кроків, і дала свої пропозиції Американській стороні. 

Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік - Умєров розповів про дві важливі зустрічі у Брюсселі04.11.26, 20:59 • 11240 переглядiв

Важливий пріоритет – ППО. І про це теж говорили. Потрібні перехоплювачі для "петріотів", щоб захищати життя від російських ударів. Треба працювати й надалі по кожному з двосторонніх треків з Америкою, зокрема це стосується формату Drone Deals. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку незалежності України, наших людей та дипломатичних зусиль. Миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними. Працюємо заради цього! Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Українська делегація 4-5 листопада проведе в Брюсселі переговори з представниками США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України після війни.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Стів Віткофф
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MIM-104 Patriot
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Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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