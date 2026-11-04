Речь шла о перехватчиках для "пэтриотов" и Drone Deals — Зеленский раскрыл подробности разговора с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Не обошли вниманием перехватчики для «пэтриотов» и Drone Deals, передает УНН.

Полтора часа сейчас очень подробно говорили со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Готовимся к трехстороннему формату на уровне команд между Украиной, Соединенными Штатами и Россией – уже менее чем через неделю сообщил Зеленский.

Президент добавил, что сегодня также состоялась содержательная встреча в Брюсселе нашей команды, американской команды, представителей ЕС, Франции, Великобритании, Германии, НАТО, Всемирного банка и глобального бизнес-сообщества по вопросу послевоенного восстановления. Завтра в Брюсселе также состоится встреча – по гарантиям безопасности Украины. Темп в переговорах нужен максимально интенсивный, чтобы как можно скорее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам и представила свои предложения американской стороне.

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Важный приоритет — ПВО. И об этом тоже говорили. Нужны перехватчики для «пэтриотов», чтобы защищать жизни от российских ударов. Нужно и дальше работать по каждому из двусторонних направлений с Америкой, в частности это касается формата Drone Deals. Украина благодарна Соединенным Штатам за поддержку независимости Украины, наших людей и дипломатических усилий. Миру нет альтернативы, а гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными. Работаем ради этого! Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

Напомним

Украинская делегация 4–5 ноября проведет в Брюсселе переговоры с представителями США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и НАТО по гарантиям безопасности и экономическому восстановлению Украины после войны.