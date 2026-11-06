Буданов очолить делегацію від України на переговорах в Абу-Дабі
Київ • УНН
Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах із США та Росією в Абу-Дабі. Він не очікує значного прориву.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронній зустрічі зі США та росією, проте він не очікує серйозного прориву від перемовин. Про це Буданов сказав в інтерв’ю CBS News, передає УНН.
Деталі
Як заявив Буданов в інтерв’ю журналістам, він очолить переговори в Абу-Дабі, проте він не очікує великого прориву на цих переговорах.
"Ці переговори не є останніми. Все про що ми будемо говорити - це про наближення готовності до припинення триваючої війни. Чого ми досягнемо? Я утримуюся від відповіді", - сказав Буданов.
Нагадаємо
Наступного тижня США проведуть тристоронні переговори за участю України та російської федерації. Очікується, що вони відбудуться в Абу-Дабі.