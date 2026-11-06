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Буданов очолить делегацію від України на переговорах в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах із США та Росією в Абу-Дабі. Він не очікує значного прориву.

Буданов очолить делегацію від України на переговорах в Абу-Дабі

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронній зустрічі зі США та росією, проте він не очікує серйозного прориву від перемовин. Про це Буданов сказав в інтерв’ю CBS News, передає УНН. 

Деталі

Як заявив Буданов в інтерв’ю журналістам, він очолить переговори в Абу-Дабі, проте він не очікує великого прориву на цих переговорах. 

"Ці переговори не є останніми. Все про що ми будемо говорити - це про наближення готовності до припинення триваючої війни. Чого ми досягнемо? Я утримуюся від відповіді", - сказав Буданов. 

Нагадаємо

Наступного тижня США проведуть тристоронні переговори за участю України та російської федерації. Очікується, що вони відбудуться в Абу-Дабі.  

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Абу-Дабі
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки