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Буданов возглавит делегацию от Украины на переговорах в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Россией в Абу-Даби. Он не ожидает значительного прорыва.

Буданов возглавит делегацию от Украины на переговорах в Абу-Даби

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонней встрече с США и Россией, однако он не ожидает серьезного прорыва от переговоров. Об этом Буданов сказал в интервью CBS News, передает УНН. 

Подробности

Как заявил Буданов в интервью журналистам, он возглавит переговоры в Абу-Даби, однако не ожидает большого прорыва на этих переговорах. 

"Эти переговоры не являются последними. Все, о чем мы будем говорить, — это приближение готовности к прекращению продолжающейся войны. Чего мы достигнем? Я воздержусь от ответа", — сказал Буданов. 

Напомним

На следующей неделе США проведут трехсторонние переговоры с участием Украины и Российской Федерации. Ожидается, что они состоятся в Абу-Даби.  

Павел Башинский

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