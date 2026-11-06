Буданов возглавит делегацию от Украины на переговорах в Абу-Даби

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонней встрече с США и Россией, однако он не ожидает серьезного прорыва от переговоров. Об этом Буданов сказал в интервью CBS News, передает УНН.

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Как заявил Буданов в интервью журналистам, он возглавит переговоры в Абу-Даби, однако не ожидает большого прорыва на этих переговорах.

"Эти переговоры не являются последними. Все, о чем мы будем говорить, — это приближение готовности к прекращению продолжающейся войны. Чего мы достигнем? Я воздержусь от ответа", — сказал Буданов.

Напомним

На следующей неделе США проведут трехсторонние переговоры с участием Украины и Российской Федерации. Ожидается, что они состоятся в Абу-Даби.