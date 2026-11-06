"Не возглавит, но будет в составе" — в ОП уточнили роль Буданова в делегации на переговорах в Абу-Даби

Кирилл Буданов

Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что глава ОП Кирилл Буданов будет в составе украинской делегации на переговорах в Абу-Даби, а не возглавит ее, передает УНН.

"Нет, он не говорил, что возглавляет делегацию. Он просто сказал, что будет там. Он поедет туда в составе делегации. А не будет ее возглавлять", – сообщил советник Президента во время общения с журналистами.

Литвин также добавил, что сейчас "все участники группы так или иначе готовятся, сегодня было много подготовительных разговоров об этом".

Добавим

Ранее CBS News сообщил, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонней встрече с США и россией, однако он не ожидает серьезного прорыва от переговоров.

Напомним

На следующей неделе США проведут трехсторонние переговоры с участием Украины и российской федерации. Ожидается, что они состоятся в Абу-Даби.