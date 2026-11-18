В конце октября - начале ноября текущего года российские спецслужбы готовили диверсию в Польше с большим количеством жертв, чтобы обвинить Украину. Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

Как говорится в публикации, это должно было произойти на границе Польши с Калининградской областью РФ, а также, вероятно, на польско-белорусской границе.

Это должно было напоминать так называемую Гляйвицкую провокацию (немецкая операция под чужим флагом, проведенная 31 августа 1939 года, которая привела к началу Второй мировой войны - ред.). Разумеется, тех, кто пересек бы границу, скорее всего, застрелили бы или при них нашли бы доказательства того, что они были из Украины. Целью было прекратить помощь Украине - отмечает Rzeczpospolita.

Напомним

Польша временно прекратила выделять дополнительные средства на закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Причиной стали значительные расходы Варшавы на собственную оборону и высокий дефицит государственного бюджета.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство россии больше озабочено завоеванием иностранных городов, чем проблемами собственного населения.