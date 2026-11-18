россия готовила кровавую провокацию в Польше, чтобы обвинить Украину - Rzeczpospolita
Киев • УНН
российские спецслужбы планировали диверсию на границах Польши с рф и беларусью. Целью было обвинить Украину и прекратить помощь ей.
В конце октября - начале ноября текущего года российские спецслужбы готовили диверсию в Польше с большим количеством жертв, чтобы обвинить Украину. Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает УНН.
Детали
Как говорится в публикации, это должно было произойти на границе Польши с Калининградской областью РФ, а также, вероятно, на польско-белорусской границе.
Это должно было напоминать так называемую Гляйвицкую провокацию (немецкая операция под чужим флагом, проведенная 31 августа 1939 года, которая привела к началу Второй мировой войны - ред.). Разумеется, тех, кто пересек бы границу, скорее всего, застрелили бы или при них нашли бы доказательства того, что они были из Украины. Целью было прекратить помощь Украине
Напомним
Польша временно прекратила выделять дополнительные средства на закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Причиной стали значительные расходы Варшавы на собственную оборону и высокий дефицит государственного бюджета.
В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство россии больше озабочено завоеванием иностранных городов, чем проблемами собственного населения.