По данным Единого государственного реестра, в течение 10 месяцев 2026 года почти 148,5 тысячи новых ФЛП в Украине открыли женщины. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

Это 60% от всех новых предпринимателей в 2026 году. В прошлом году за аналогичный период доля женщин составила 61%.

Больше всего новых предпринимательниц зарегистрировали собственное дело в Киеве — 17 670, или почти 12% от общего количества. Далее идут Днепропетровская область — 15 051 ФЛП, Киевская область — 11 620, Одесская область — 11 425 и Львовская область — 11 263.

По доле женщин среди новых предпринимателей лидирует Киевская область: 64% новых ФЛП открыли именно женщины. Похожая ситуация в Сумской области (63%), Черниговской, Ровенской и Одесской областях — по 62%. В целом во всех регионах Украины женщины открывали ФЛП чаще мужчин.

Почти каждая третья новая предпринимательница выбирает розничную торговлю: 46 256 ФЛП. Еще 10 055 приходятся на оптовую торговлю, 10 008 — на образование, 9 906 — на индивидуальные услуги и 8 053 — на заведения общественного питания.

В то же время не только украинки открывают ФЛП. Больше всего новых ФЛП среди них зарегистрировали гражданки рф — 116, или 28% от всех регистраций женщин-иностранок. Однако открыть собственное дело могут только те иностранцы, которые имеют разрешение на проживание и работу в Украине. Далее идут гражданки Молдовы — 54, Азербайджана — 40, белоруссии — 37 и Армении — 29. Еще 4 ФЛП открыли женщины без гражданства.

Напомним

В июле текущего года 1,5 млн ФЛП задолжали более 16,6 млрд гривен налогов. В то же время в 2,3 раза увеличилось количество ФЛП-должников и выросла сумма налогового долга с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.