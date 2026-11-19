За даними Єдиного державного реєстру, впродовж 10 місяців 2026 року майже 148,5 тисячі нових ФОПів в Україні відкрили жінки. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.

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Це 60% від усіх нових підприємців у 2026-му. Торік за аналогічний період частка жінок склала 61%.

Найбільше нових підприємиць зареєстрували власну справу у Києві - 17 670, або майже 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровщина - 15 051 ФОП, Київщина - 11 620, Одещина - 11 425 та Львівщина - 11 263.

За часткою жінок серед нових підприємців лідирує Київщина: 64% нових ФОПів відкрили саме жінки. Схожа ситуація на Сумщині (63%), Чернігівщині, Рівненщині та Одещині - по 62%. Загалом у всіх регіонах України жінки відкривали ФОПи частіше за чоловіків.

Майже кожна третя нова підприємиця обирає роздрібну торгівлю: 46 256 ФОПів. Ще 10 055 припадає на оптову торгівлю, 10 008 - на освіту, 9 906 - на індивідуальні послуги та 8 053 - на заклади харчування.

Водночас не лише українки відкривають ФОП. Найбільше нових ФОПів серед них зареєстрували громадянки рф - 116, або 28% від усіх реєстрацій жінок-іноземок. Однак відкрити власну справу можуть лише ті іноземці, що мають дозвіл на проживання та роботу в Україні. Наслідують громадянки Молдови - 54, Азербайджану - 40, білорусі - 37 та Вірменії - 29. Ще 4 ФОПи відкрили жінки без громадянства.

Нагадаємо

У липні поточного року 1,5 млн ФОПів заборгували понад 16,6 млрд гривень податків. Водночас у 2,3 раза побільшало ФОПів-боржників та зросла сума податкового боргу від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.