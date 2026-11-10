Литва пригрозила уничтожать российское зерно с поддельными документами

Литва усиливает проверки российского и белорусского зерна, экспортируемого через порт Клайпеды. Грузы будут задерживать до подтверждения их происхождения, а в случае выявления поддельных данных возвращать или уничтожать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства сельского хозяйства Литвы, пишет УНН.

Детали

Новые правила начнут действовать на следующей неделе. Они будут касаться пшеницы, ячменя, кукурузы и семян подсолнечника, которые перевозят из России и Беларуси через литовский порт.

По словам чиновника, проверки могут длиться 2 месяца или дольше, поскольку в Литве нет соответствующей лаборатории. Образцы придется отправлять за границу, а все расходы на хранение, анализы, возвращение или уничтожение зерна возложат на экспортеров.

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Проверки начали еще в сентябре из-за подозрений, что часть зерна могла быть собрана на временно оккупированных территориях Украины.

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Страны Балтии также добиваются общеевропейского запрета на транзит российского зерна. Эстония уже ввела соответствующие ограничения на национальном уровне.

Российский экспорт оказался под давлением

После украинских ударов по судам и портовой инфраструктуре в Азово-Черноморском бассейне Россия начала активнее использовать балтийские маршруты для экспорта зерна.

По данным Reuters, в сентябре через порты Балтийского моря Россия отгрузила 1,2 млн тонн зерна, что составило более 60% ее морского экспорта.

В то же время, по оценке аналитика StoneX Мэтта Аммерманна, нынешние объемы российского экспорта пшеницы составляют примерно половину от обычного уровня, несмотря на попытки найти альтернативные маршруты поставок.

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