Литва пригрозила знищувати російське зерно з підробленими документами

Литва посилює перевірки російського та білоруського зерна, яке експортують через порт Клайпеди. Вантажі затримуватимуть до підтвердження їхнього походження, а в разі виявлення підроблених даних повертатимуть або знищуватимуть. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Міністерства сільського господарства Литви, пише УНН.

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Нові правила почнуть діяти наступного тижня. Вони стосуватимуться пшениці, ячменю, кукурудзи та насіння соняшнику, які перевозять із росії та білорусі через литовський порт.

За словами посадовця, перевірки можуть тривати 2 місяці або довше, оскільки в Литві немає відповідної лабораторії. Зразки доведеться відправляти за кордон, а всі витрати на зберігання, аналізи, повернення чи знищення зерна покладуть на експортерів.

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Перевірки розпочали ще у вересні через підозри, що частину зерна могли зібрати на тимчасово окупованих територіях України.

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Країни Балтії також домагаються загальноєвропейської заборони транзиту російського зерна. Естонія вже запровадила відповідні обмеження на національному рівні.

Російський експорт опинився під тиском

Після українських ударів по суднах і портовій інфраструктурі в Азово-Чорноморському басейні росія почала активніше використовувати балтійські маршрути для експорту зерна.

За даними Reuters, у вересні через порти Балтійського моря росія відвантажила 1,2 млн тонн зерна, що становило понад 60% її морського експорту.

Водночас, за оцінкою аналітика StoneX Метта Аммерманна, нинішні обсяги російського експорту пшениці становлять приблизно половину від звичайного рівня, попри спроби знайти альтернативні маршрути постачання.

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