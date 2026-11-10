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Литва пригрозила знищувати російське зерно з підробленими документами

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

Литва посилить перевірки російського та білоруського зерна в Клайпеді. Вантажі з підробленими документами повертатимуть або знищуватимуть.

Литва пригрозила знищувати російське зерно з підробленими документами

Литва посилює перевірки російського та білоруського зерна, яке експортують через порт Клайпеди. Вантажі затримуватимуть до підтвердження їхнього походження, а в разі виявлення підроблених даних повертатимуть або знищуватимуть. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Міністерства сільського господарства Литви, пише УНН.

Деталі

Нові правила почнуть діяти наступного тижня. Вони стосуватимуться пшениці, ячменю, кукурудзи та насіння соняшнику, які перевозять із росії та білорусі через литовський порт.

За словами посадовця, перевірки можуть тривати 2 місяці або довше, оскільки в Литві немає відповідної лабораторії. Зразки доведеться відправляти за кордон, а всі витрати на зберігання, аналізи, повернення чи знищення зерна покладуть на експортерів.

Литва підозрює росію в експорті викраденого українського зерна

Перевірки розпочали ще у вересні через підозри, що частину зерна могли зібрати на тимчасово окупованих територіях України.

рф перенаправляє експорт зерна до Арктики через проблеми в Чорному морі - FT01.11.26, 11:29 • 29523 перегляди

Країни Балтії також домагаються загальноєвропейської заборони транзиту російського зерна. Естонія вже запровадила відповідні обмеження на національному рівні.

Російський експорт опинився під тиском

Після українських ударів по суднах і портовій інфраструктурі в Азово-Чорноморському басейні росія почала активніше використовувати балтійські маршрути для експорту зерна.

За даними Reuters, у вересні через порти Балтійського моря росія відвантажила 1,2 млн тонн зерна, що становило понад 60% її морського експорту.

Водночас, за оцінкою аналітика StoneX Метта Аммерманна, нинішні обсяги російського експорту пшениці становлять приблизно половину від звичайного рівня, попри спроби знайти альтернативні маршрути постачання.

Литовські правила перевірки зерна можуть затримати російський експорт на кілька місяців - ЗМІ09.11.26, 21:14 • 3032 перегляди

Степан Гафтко

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