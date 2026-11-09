Литовські правила перевірки зерна можуть затримати російський експорт на кілька місяців - ЗМІ

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Литва вимагатиме затримувати російське та білоруське зерно, що транспортується через порт Клайпеда, до завершення перевірок для підтвердження його походження. Цей процес може затримати експорт на кілька місяців. Про це повідомив агентству Reuters представник Міністерства сільського господарства Литви, передає УНН.

Деталі

У вересні Литва розпочала перевірки партій зерна з росії та білорусі, оскільки виникли підозри, що частина цього зерна може походити з окупованих москвою територій України.

За словами посадовця, з наступного тижня пшениця, ячмінь, насіння соняшнику та кукурудза, що надходять з росії чи білорусі для експорту через балтійський порт Клайпеда, не проходитимуть митне оформлення до отримання результатів перевірки.

"Перевірки можуть тривати два місяці або довше, — зазначив представник міністерства. — Якщо з’ясується, що заявлене походження є фальшивим, партію доведеться повернути або знищити".

Литва посилює контроль за російським зерном і хоче зупинити його транзит через ЄС

Оскільки в Литві немає лабораторії, здатної провести необхідні аналізи, їх виконання за кордоном потребує додаткового часу.

Експортери нестимуть усі витрати, пов’язані зі зберіганням, тестуванням, поверненням або знищенням зерна, додав посадовець.

Хоча санкції Європейського союзу забороняють імпорт російського зерна, його транзит через територію ЄС залишається дозволеним.

москва наразі не надала коментарів щодо правового статусу зерна, зібраного в регіонах, які на міжнародному рівні визнані українськими.

Додамо

Країни Балтії прагнуть припинити транзит російського та білоруського зерна через свої порти. Це відбувається на тлі того, як москва активізувала використання балтійських експортних маршрутів після атак України на судна та інфраструктуру в портах Чорного моря.

Минулого місяця Естонія, Латвія та Литва запропонували запровадити заборону на рівні ЄС, причому Естонія вже запровадила власні обмеження.

З середини серпня, після атак на судна та термінали, перевезення російської та української пшениці через порти Азово-Чорноморського басейну фактично зупинилися.

За словами Метта Аммерманна, менеджера з товарних ризиків у компанії StoneX, обсяги експорту російської пшениці наразі становлять лише близько половини від звичайних показників, попри спроби знайти альтернативні шляхи для вивезення продукції.