Литовские правила проверки зерна могут задержать российский экспорт на несколько месяцев — СМИ
Киев • УНН
Литва приостановит таможенное оформление зерна из России и Беларуси до завершения проверок происхождения. Анализы могут длиться более двух месяцев.
Литва потребует задерживать российское и белорусское зерно, транспортируемое через порт Клайпеда, до завершения проверок для подтверждения его происхождения. Этот процесс может задержать экспорт на несколько месяцев. Об этом сообщил агентству Reuters представитель Министерства сельского хозяйства Литвы, передает УНН.
Детали
В сентябре Литва начала проверки партий зерна из России и Беларуси, поскольку возникли подозрения, что часть этого зерна может происходить с оккупированных Москвой территорий Украины.
По словам чиновника, со следующей недели пшеница, ячмень, семена подсолнечника и кукуруза, поступающие из России или Беларуси для экспорта через балтийский порт Клайпеда, не будут проходить таможенное оформление до получения результатов проверки.
"Проверки могут длиться два месяца или дольше, — отметил представитель министерства. — Если выяснится, что заявленное происхождение является поддельным, партию придется вернуть или уничтожить".
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Поскольку в Литве нет лаборатории, способной провести необходимые анализы, их выполнение за рубежом требует дополнительного времени.
Экспортеры будут нести все расходы, связанные с хранением, тестированием, возвратом или уничтожением зерна, добавил чиновник.
Хотя санкции Европейского союза запрещают импорт российского зерна, его транзит через территорию ЕС остается разрешенным.
Москва пока не предоставила комментариев относительно правового статуса зерна, собранного в регионах, которые на международном уровне признаны украинскими.
Добавим
Страны Балтии стремятся прекратить транзит российского и белорусского зерна через свои порты. Это происходит на фоне того, как Москва активизировала использование балтийских экспортных маршрутов после атак Украины на суда и инфраструктуру в портах Черного моря.
В прошлом месяце Эстония, Латвия и Литва предложили ввести запрет на уровне ЕС, причем Эстония уже ввела собственные ограничения.
С середины августа, после атак на суда и терминалы, перевозки российской и украинской пшеницы через порты Азово-Черноморского бассейна фактически прекратились.
По словам Мэтта Аммерманна, менеджера по товарным рискам в компании StoneX, объемы экспорта российской пшеницы в настоящее время составляют лишь около половины обычных показателей, несмотря на попытки найти альтернативные пути для вывоза продукции.