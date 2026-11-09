Литовские правила проверки зерна могут задержать российский экспорт на несколько месяцев — СМИ

$45.320.1250.650.40
ukenru
17:58 • 10046 просмотра
Буданов заявил, что в Абу-Даби уделят внимание гуманитарному треку — на какой результат рассчитывает глава ОП
17:35 • 11564 просмотра
10 ноября в Украине будут действовать отключения — сколько очередей будут отключать
17:15 • 10423 просмотра
"Летит большой мыльный пузырь" — украинские полярники зафиксировали удивительное явление Photo
16:19 • 16501 просмотра
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины
15:53 • 5322 просмотра
Кушнер и Виткофф проведут "тесные консультации" с представителями Украины, ЕС и НАТО перед переговорами в Абу-Даби
15:25 • 18831 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-2027
15:06 • 12367 просмотра
На мосту Патона в Киеве изменят схему движения — на что стоит обратить внимание водителямPhoto
14:49 • 11529 просмотра
Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский
Эксклюзив
14:33 • 17258 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
14:15 • 16440 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём9 ноября, 10:04 • 23675 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo9 ноября, 10:48 • 21731 просмотра
Брата Орбана задержали за незаконную переправку людей через границу9 ноября, 11:38 • 9384 просмотра
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда9 ноября, 12:44 • 17442 просмотра
Британского комика Расселла Брэнда приговорили к 10,5 года лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие16:26 • 7026 просмотра
публикации
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины16:19 • 16504 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-202715:25 • 18833 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
14:33 • 17262 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов14:15 • 16444 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 54369 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Италия
Германия
Реклама
УНН Lite
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил награду Golden Boy 2026Video19:02 • 288 просмотра
"Летит большой мыльный пузырь" — украинские полярники зафиксировали удивительное явление Photo17:15 • 10431 просмотра
"Он обязательно останется в структуре "Динамо" — Суркис о будущем Ярмоленко PhotoVideo16:50 • 6346 просмотра
Британского комика Расселла Брэнда приговорили к 10,5 года лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие16:26 • 7118 просмотра
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда9 ноября, 12:44 • 17507 просмотра
Актуальное
Фильм
Техника
Отопление
Сериал
Социальная сеть

Литовские правила проверки зерна могут задержать российский экспорт на несколько месяцев — СМИ

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Литва приостановит таможенное оформление зерна из России и Беларуси до завершения проверок происхождения. Анализы могут длиться более двух месяцев.

Литовские правила проверки зерна могут задержать российский экспорт на несколько месяцев — СМИ
Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Литва потребует задерживать российское и белорусское зерно, транспортируемое через порт Клайпеда, до завершения проверок для подтверждения его происхождения. Этот процесс может задержать экспорт на несколько месяцев. Об этом сообщил агентству Reuters представитель Министерства сельского хозяйства Литвы, передает УНН.

Детали

В сентябре Литва начала проверки партий зерна из России и Беларуси, поскольку возникли подозрения, что часть этого зерна может происходить с оккупированных Москвой территорий Украины.

По словам чиновника, со следующей недели пшеница, ячмень, семена подсолнечника и кукуруза, поступающие из России или Беларуси для экспорта через балтийский порт Клайпеда, не будут проходить таможенное оформление до получения результатов проверки.

"Проверки могут длиться два месяца или дольше, — отметил представитель министерства. — Если выяснится, что заявленное происхождение является поддельным, партию придется вернуть или уничтожить".

Литва усиливает контроль за российским зерном и хочет остановить его транзит через ЕС08.10.26, 11:32 • 4161 просмотр

Поскольку в Литве нет лаборатории, способной провести необходимые анализы, их выполнение за рубежом требует дополнительного времени.

Экспортеры будут нести все расходы, связанные с хранением, тестированием, возвратом или уничтожением зерна, добавил чиновник.

Хотя санкции Европейского союза запрещают импорт российского зерна, его транзит через территорию ЕС остается разрешенным.

Москва пока не предоставила комментариев относительно правового статуса зерна, собранного в регионах, которые на международном уровне признаны украинскими.

Добавим

Страны Балтии стремятся прекратить транзит российского и белорусского зерна через свои порты. Это происходит на фоне того, как Москва активизировала использование балтийских экспортных маршрутов после атак Украины на суда и инфраструктуру в портах Черного моря.

В прошлом месяце Эстония, Латвия и Литва предложили ввести запрет на уровне ЕС, причем Эстония уже ввела собственные ограничения.

С середины августа, после атак на суда и терминалы, перевозки российской и украинской пшеницы через порты Азово-Черноморского бассейна фактически прекратились.

По словам Мэтта Аммерманна, менеджера по товарным рискам в компании StoneX, объемы экспорта российской пшеницы в настоящее время составляют лишь около половины обычных показателей, несмотря на попытки найти альтернативные пути для вывоза продукции.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости МираАгроновости
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Reuters
Латвия
Европейский Союз
Литва
Эстония
Украина