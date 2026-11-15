Латвия готовит запрет на транзит зерна из России и Беларуси — Сибига раскрыл, как Москва финансировала войну
Киев • УНН
Латвия передала правительству проект запрета транзита российского и белорусского зерна. Сибига заявил, что Москва финансировала войну через страны Балтии.
Министерство иностранных дел Латвии подготовило и передало правительству проект постановления о запрете транзита российского и белорусского зерна через территорию страны. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал инициативу и заявил, что Россия пыталась использовать страны Балтии для финансирования войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявления глав МИД Украины и Латвии.
Подробности
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что соответствующий документ уже передали на рассмотрение Кабинета министров.
Министерство иностранных дел подготовило и подало на рассмотрение Кабинета министров проект постановления, предусматривающий запрет транзита российского и белорусского зерна через территорию Латвии
По словам Браже, латвийские власти осознают возможные риски такого решения, однако считают их контролируемыми. Для вступления запрета в силу необходимо одобрение правительства.
Реакция Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Латвию за решительные действия и подчеркнул значение ограничений для безопасности.
Россия пыталась использовать страны Балтии для транзита зерна с целью финансирования своей войны против Украины. Мы выявили эти намерения и приняли меры, чтобы им помешать
Напомним, 10 ноября Литва усилила контроль за российским и белорусским зерном, которое экспортируют через порт Клайпеды. Теперь грузы не проходят таможенное оформление до завершения лабораторных проверок, которые должны подтвердить происхождение продукции. Такие проверки могут длиться 2 месяца или дольше.
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