Латвия готовит запрет на транзит зерна из России и Беларуси — Сибига раскрыл, как Москва финансировала войну

Министерство иностранных дел Латвии подготовило и передало правительству проект постановления о запрете транзита российского и белорусского зерна через территорию страны. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал инициативу и заявил, что Россия пыталась использовать страны Балтии для финансирования войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявления глав МИД Украины и Латвии.

Подробности

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что соответствующий документ уже передали на рассмотрение Кабинета министров.

Министерство иностранных дел подготовило и подало на рассмотрение Кабинета министров проект постановления, предусматривающий запрет транзита российского и белорусского зерна через территорию Латвии – отметила она.

По словам Браже, латвийские власти осознают возможные риски такого решения, однако считают их контролируемыми. Для вступления запрета в силу необходимо одобрение правительства.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Латвию за решительные действия и подчеркнул значение ограничений для безопасности.

Россия пыталась использовать страны Балтии для транзита зерна с целью финансирования своей войны против Украины. Мы выявили эти намерения и приняли меры, чтобы им помешать – заявил Сибига.

Напомним, 10 ноября Литва усилила контроль за российским и белорусским зерном, которое экспортируют через порт Клайпеды. Теперь грузы не проходят таможенное оформление до завершения лабораторных проверок, которые должны подтвердить происхождение продукции. Такие проверки могут длиться 2 месяца или дольше.

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