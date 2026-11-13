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Украина предупреждает о возможной потере до 25 млн тонн зерна для экспорта в следующем году

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Из-за убытков посевные площади могут сократиться на 6,3 млн га, а урожай — на 24–25 млн тонн. Потери могут достичь $7,4 млрд.

Украина предупреждает о возможной потере до 25 млн тонн зерна для экспорта в следующем году

Сокращение посевных площадей, которые в следующем году смогут обрабатывать украинские аграрии на фоне сокращения доходов из-за влияния российских ударов на логистику, в следующем году может составить более 6 млн га, что может повлечь за собой сокращение выращенного зерна на 24–25 млн тонн и соответственно сократить экспорт. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона 13 ноября, пишет УНН.

Детали

"На сегодняшний день такой риск является реальным, потому что средств в связи с отсутствием полноценного экспорта недостаточно, чтобы работать в полном объеме, и сегодня действительно рассматривается сценарий, при котором весной посевные площади могут сократиться на 6,3 млн га. Это существенная площадь", — указал Высоцкий, комментируя вероятность риска не засеять треть полей следующей весной.

По словам министра, "такие объемы не несут угрозы для внутреннего рынка, потому что мы 70% экспортируем".

"Но такой сценарий означает существенное уменьшение поступлений для украинских фермеров, для украинской экономики. Но нужно помнить, что это также сокращение экспорта, то есть ухудшение международных балансов, потому что на такой площади можно было бы вырастить 24–25 млн тонн зерна, которые прежде всего были бы экспортированы на внешние рынки", — отметил глава Минагрополитики.

По его словам, "сегодня мы прорабатываем негативный, пессимистичный сценарий, поскольку на сегодняшний день нет подтверждений возможности разблокирования глубоководных портов". "Соответственно, мы работаем в пессимистичном сценарии в условиях отсутствия доступа к глубоководным портам до следующего маркетингового года (до июля 2027 года — ред.). Что это означает для нашего сектора — к сожалению, это означает большие убытки. Потому что фактически непоступление валютной выручки из-за невозможности реализовать продукцию составит минимум 5 млрд долл. Также нужно понимать, что текущая логистика, которой пользуются агропроизводители по альтернативным маршрутам, является более дорогой, обходится дополнительно минимум в 200 млн долл. в месяц и соответственно принесет за год дополнительные потери в размере 2,4 млрд долл.", — сообщил министр.

По его словам, украинские аграрии в этом году вырастили "хороший урожай", но "для продолжения работы тема экспорта является чрезвычайно важной, и блокирование портов сегодня приносит очень большие убытки".

"Мы сейчас начинаем международную коммуникацию", чтобы совместно найти "определенное решение" для аграрного сектора, подчеркнул Высоцкий.

"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф13.11.26, 17:19 • 5768 просмотров

Дополнение

12 ноября в Минагрополитики указывали, что, по оценкам, в случае длительного ограничения работы черноморских портов совокупные дополнительные убытки агросектора могут составить до 7,5 млрд долларов США за маркетинговый год.

Юлия Шрамко

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