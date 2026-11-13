Україна попереджає про можливу втрату до 25 млн тонн зерна для експорту наступного року

Зменшення посівних площ, які наступного року можуть обробляти українські аграрії на тлі скорочення прибутків через вплив російських ударів на логістику, наступного року може скоротитися на понад 6 млн га, що може потягнути за собою скорочення вирощеного зерна на 24-25 млн тонн і відповідно скоротити експорт. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону 13 листопада, пише УНН.

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"На сьогодні такий ризик є реальним, тому що коштів у зв'язку з відсутністю повноцінного експорту, є недостатньо, щоб працювати повноцінно, і на сьогодні дійсно розглядається сценарій, що може бути зменшення посівних площ на 6,3 млн га весною. Це є суттєва площа", - вказав Висоцький, коментуючи імовірність ризику не засіяти третину полів наступної весни.

Зі слів міністра, "такі обсяги не несуть загрози для внутрішнього ринку, тому що ми 70% експортуємо".

"Але такий сценарій означає суттєве зменшення надходжень для українських фермерів, для української економіки. Але треба пам'ятати, що це і зменшення експорту, тобто, це погіршення міжнародних балансів, тому що на такій площі могло би бути вирощено 24-25 млн тонн збіжжя, які би були перш за все експортовані на зовнішні ринки", - зазначив голова Мінагро.

З його слів, "на сьогодні ми опрацьовуємо сценарій негативний, песимістичний, оскільки на сьогодні немає підтверджень можливостей розблокування глибоководних портів". "Відповідно ми працюємо в песимістичному сценарії в умовах відсутності доступу до глибоководних портів до наступного маркетингового року (до липня 2027 року - ред.). Що це означає для нашого сектор - на жаль, це означає великі збитки. Тому що фактично ненадходження валютної виручки від неможливості реалізувати продукцію буде мінімум 5 млрд дол. Також треба розуміти, що поточна логістика, якою користуються агровиробники, альтернативними шляхами, вона є дорожчою, коштує додатково мінімум 200 млн дол. в місяць, відповідно принесе по року додаткових втрат 2,4 млрд дол.", - повідомив міністр.

З його слів, українські аграрії цього року виростили "гарний врожай", але "для продовження роботи тема експорту є надважливою і блокування портів приносить на сьогодні дуже великі збитки".

"Ми зараз розпочинаємо міжнародну комунікацію", щоб спільно знайти "певне рішення" для аграрного сектору, наголосив Висоцький.

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Доповнення

12 листопада у Мінагро вказували, що, за оцінками, у разі тривалого обмеження роботи чорноморських портів сукупні додаткові збитки агросектору можуть становити до 7,5 млрд доларів США за маркетинговий рік.