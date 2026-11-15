Латвія готує заборону на транзит зерна з росії та білорусі – Сибіга розкрив, як москва фінансувала війну
Київ • УНН
Латвія передала уряду проєкт заборони транзиту російського й білоруського зерна. Сибіга заявив, що москва фінансувала війну через Балтію.
Міністерство закордонних справ Латвії підготувало та передало уряду проєкт постанови про заборону транзиту російського й білоруського зерна через територію країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу та заявив, що росія намагалася використовувати країни Балтії для фінансування війни проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяви очільників МЗС України та Латвії.
Деталі
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що відповідний документ уже передали на розгляд Кабінету міністрів.
Міністерство закордонних справ підготувало та подало на розгляд Кабінету міністрів проєкт постанови, який передбачає заборону транзиту російського та білоруського зерна через територію Латвії
За словами Браже, латвійська влада усвідомлює можливі ризики такого рішення, однак вважає їх контрольованими. Для набуття забороною чинності необхідне схвалення уряду.
Реакція України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Латвії за рішучі дії та наголосив на безпековому значенні обмежень.
росія намагалася використовувати країни Балтії для транзиту зерна з метою фінансування своєї війни проти України. Ми виявили ці наміри та вжили заходів, щоб їм завадити
Нагадаємо, 10 листопада Литва посилила контроль за російським і білоруським зерном, яке експортують через порт Клайпеди. Тепер вантажі не проходять митне оформлення до завершення лабораторних перевірок, що мають підтвердити походження продукції. Такі перевірки можуть тривати 2 місяці або довше.
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