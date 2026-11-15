Латвія готує заборону на транзит зерна з росії та білорусі – Сибіга розкрив, як москва фінансувала війну

Міністерство закордонних справ Латвії підготувало та передало уряду проєкт постанови про заборону транзиту російського й білоруського зерна через територію країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу та заявив, що росія намагалася використовувати країни Балтії для фінансування війни проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяви очільників МЗС України та Латвії.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що відповідний документ уже передали на розгляд Кабінету міністрів.

Міністерство закордонних справ підготувало та подало на розгляд Кабінету міністрів проєкт постанови, який передбачає заборону транзиту російського та білоруського зерна через територію Латвії

За словами Браже, латвійська влада усвідомлює можливі ризики такого рішення, однак вважає їх контрольованими. Для набуття забороною чинності необхідне схвалення уряду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Латвії за рішучі дії та наголосив на безпековому значенні обмежень.

росія намагалася використовувати країни Балтії для транзиту зерна з метою фінансування своєї війни проти України. Ми виявили ці наміри та вжили заходів, щоб їм завадити