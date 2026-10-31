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Самолёты с эвакуированными из Олешек прибыли в беларусь - Арахамия

Киев • УНН

 • 6106 просмотра

Четыре самолёта с жителями Олешек приземлились в Гомеле. Через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией прибудут в Украину.

Самолёты с эвакуированными из Олешек прибыли в беларусь - Арахамия

Все - четыре - самолёта с жителями Олешек, которые захотели выехать на подконтрольную Украине территорию, прибыли в аэропорт Гомеля в беларуси, и через несколько часов эвакуированные из Олешек вместе с украинской делегацией будут на территории Украины. Об этом заявил один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия в соцсетях 31 октября, пишет УНН.    

Последний, четвёртый самолёт приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины

- написал Арахамия.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец ещё ночью 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договорённости".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. В тот же день украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек отправилась в Анапу, чтобы оттуда вылететь самолётами в беларусь, а затем добраться домой на автобусах.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.    

Юлия Шрамко

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