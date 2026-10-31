Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія
Київ • УНН
Чотири літаки з жителями Олешок приземлилися в Гомелі. За кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією прибудуть в Україну.
Усі - чотири - літаки з жителями Олешок, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибули в аеропорт Гомеля у білорусі, і за кілька годин евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією, будуть на території України. Це заявив один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія у соцмережах 31 жовтня, пише УНН.
Останній, четвертий літак приземлився в Гомелі (Білорусь). Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України
Що відомо про гуманітарну місію в Олешках
Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".
Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.
30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешок у межах гуманітарної місії. Того ж дня українська делегація разом з евакуйованими жителями тимчасово окупованих Олешок вирушила до Анапи, щоб звідти вилетіти літаками до білорусі, а далі автобусами дістатися додому.
Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.