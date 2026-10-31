Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія

$45.530.0650.680.09
ukenru
03:25 • 59684 перегляди
Усик повертається у крузервейт у 2027 році заради абсолюту - менеджер
31 жовтня, 01:22 • 83854 перегляди
Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного переворотуVideo
30 жовтня, 23:49 • 30752 перегляди
"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot
30 жовтня, 23:18 • 27383 перегляди
росія атакувала Харків реактивними "шахедами": є влучання у трьох районах
30 жовтня, 22:16 • 26822 перегляди
Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики
30 жовтня, 21:22 • 18042 перегляди
У Польщі розгорівся конфлікт навколо Конституційного трибуналу - люди вийшли на протестVideo
30 жовтня, 19:56 • 18480 перегляди
США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет до систем Patriot
Ексклюзив
30 жовтня, 19:07 • 16403 перегляди
Вакцинація проти грипу в Україні затримується - у МОЗ назвали причини
30 жовтня, 18:24 • 16016 перегляди
Україна скликає Радбез ООН після загибелі 20 людей від ударів рфVideo
30 жовтня, 16:36 • 23538 перегляди
Переговори в Абу-Дабі відкриють шлях до зустрічі Зеленського з путіним: у МЗС розкрили деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
російський калінінград уночі накрив повний блекаут, причина невідомаVideo31 жовтня, 00:51 • 15747 перегляди
На Хмельниччині в автомобілі, піднятому з річки, знайшли тіла трьох дітейPhoto31 жовтня, 02:43 • 19613 перегляди
Навроцький попри опір увійшов до будівлі Конституційного трибуналу ПольщіVideo02:56 • 17734 перегляди
Удар по Харкову пошкодив 10 будинків, постраждали троє людей04:30 • 11135 перегляди
Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT06:10 • 11622 перегляди
Публікації
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 35592 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
30 жовтня, 14:03 • 45328 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 49255 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 51438 перегляди
Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги29 жовтня, 19:49 • 38947 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Музикант
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Польща
Реклама
УНН Lite
iPhone Duo за $1999 у центрі уваги через тріщини за кілька днів після релізу - чи є реакція Apple07:24 • 1918 перегляди
Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT06:10 • 11634 перегляди
Кіноновинки тижня: сім прем’єр, які варто побачити на великому екраніVideo30 жовтня, 19:30 • 28607 перегляди
Форвард “МанСіті” отримав особливе визнання від Instagram - профіль гравця отримав синій фон PhotoVideo30 жовтня, 18:04 • 24305 перегляди
У Німеччині 70 рятувальників знімали з дерева п’яного чоловіка, який не зміг спуститися після вечірки30 жовтня, 14:32 • 31394 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot
Spotify
Financial Times

Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Чотири літаки з жителями Олешок приземлилися в Гомелі. За кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією прибудуть в Україну.

Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія

Усі - чотири - літаки з жителями Олешок, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибули в аеропорт Гомеля у білорусі, і за кілька годин евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією, будуть на території України. Це заявив один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія у соцмережах 31 жовтня, пише УНН.    

Останній, четвертий літак приземлився в Гомелі (Білорусь). Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України

- написав Арахамія.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешок у межах гуманітарної місії. Того ж дня українська делегація разом з евакуйованими жителями тимчасово окупованих Олешок вирушила до Анапи, щоб звідти вилетіти літаками до білорусі, а далі автобусами дістатися додому.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.    

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Війна в Україні
Білорусь
Давид Арахамія
Україна