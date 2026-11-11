Украина на G7 подняла вопрос санкций против рф - что еще обсудили

Украина на встрече глав дипломатии G7 подняла вопросы мирных усилий, поддержки, а также санкций против рф, в том числе против "теневого флота". Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров 10 ноября в X, пишет УНН.

Детали

По словам Сибиги, вопрос восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины оставался приоритетом повестки дня G7. Он поблагодарил участников за "предметное обсуждение".

"Я сосредоточился на следующих шагах по укреплению обороны Украины и созданию условий для прогресса в мирном процессе", — отметил Сибига.

По его словам, он "проинформировал партнеров о шагах россии по эскалации и подчеркнул гуманитарную миссию в Олешках". И выразил искреннюю благодарность первой леди США Мелании Трамп за ее посредничество.

"Мы должны использовать этот импульс для продвижения усилий, направленных на полное прекращение огня, а также шагов по деэскалации и мер укрепления доверия", — подчеркнул глава МИД.

"Мы также обсудили неотложные потребности: укрепление противовоздушной обороны Украины, предоставление дополнительной энергетической помощи, обеспечение достаточного финансирования и усиление санкций против россии, в частности ограничений в отношении ее теневого флота и запрета на въезд для граждан россии", — сообщил Сибига.

Глобальная продовольственная безопасность также была в повестке дня. "У Украины есть практические предложения по восстановлению свободы судоходства в Черном море", — указал он.

"Мы уделили особое внимание усилиям россии по оправданию своих военных преступлений с помощью международных спортивных соревнований. Я подчеркнул, что любое ослабление спортивных санкций является неприемлемым и аморальным, пока продолжается агрессивная война россии, — отметил министр. — Я призвал партнеров не допустить участия российских и белорусских спортсменов в крупных международных мероприятиях, несмотря на решения определенных федераций, спортивных организаций и судов".

"Я подчеркнул, что дальнейшее единство G7 и решительные действия в поддержку Украины остаются важными для укрепления нашей позиции и принуждения россии прекратить свою агрессивную войну", — заметил Сибига.

Сибига и Рубио обсудили мирные переговоры и оборонное сотрудничество - первые подробности