Україна на G7 порушила питання санкцій проти рф - що ще обговорили

Україна на зустрічі голів дипломатії G7 порушила питання мирних зусиль, підтримки, а також санкцій проти рф, у тому числі проти "тіньового флоту". Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів 10 листопада у X, пише УНН.

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Зі слів Сибіги, питання відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України залишалося пріоритетом порядку денного G7. Він подякував учасникам за "предметне обговорення".

"Я зосередився на наступних кроках щодо зміцнення оборони України та створення умов для прогресу в мирному процесі", - зазначив Сибіга.

З його слів, він "проінформував партнерів про кроки росії щодо ескалації та наголосив на гуманітарній місії в Олешках". І висловив щиру вдячність першій леді США Меланії Трамп за її посередництво.

"Ми повинні використати цей імпульс для просування зусиль, спрямованих на повне припинення вогню, а також кроків щодо деескалації та заходів зміцнення довіри", - наголосив голова МЗС.

"Ми також обговорили нагальні потреби: зміцнення протиповітряної оборони України, надання додаткової енергетичної допомоги, забезпечення достатнього фінансування та посилення санкцій проти росії, зокрема обмеження щодо її тіньового флоту та заборони на в'їзд для громадян росії", - повідомив Сибіга.

Глобальна продовольча безпека також була на порядку денному. "Україна має практичні пропозиції щодо відновлення свободи судноплавства в Чорному морі", - вказав він.

"Ми приділили особливу увагу зусиллям росії з виправдання своїх воєнних злочинів за допомогою міжнародних спортивних змагань. Я наголосив, що будь-яке послаблення спортивних санкцій є неприйнятним та аморальним, поки триває агресивна війна росії, - зазначив міністр. - Я закликав партнерів перешкодити російським та білоруським спортсменам брати участь у великих міжнародних заходах, попри рішення певних федерацій, спортивних організацій та судів".

"Я наголосив, що подальша єдність G7 та рішучі дії на підтримку України залишаються важливими для зміцнення нашої позиції та примусу росії припинити свою агресивну війну", - зауважив Сибіга.

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