Сибіга і Рубіо обговорили мирні переговори та оборонну співпрацю - перші деталі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо на полях зустрічі G7 у Парижі на тлі старту тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі за участю України, США та рф 10 листопада. Сторони зробили перші заяви, пише УНН.

Продуктивна зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Ми обговорили поточні переговори щодо припинення війни між росією та Україною, енергетичну стійкість та співпрацю в оборонній сфері. Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на досягненні міцного та тривалого миру - написав Рубіо у X.

Голова МЗС України Сибіга вказав, що "у Парижі зустрівся з держсекретарем Рубіо, щоб підтвердити міцність стратегічного партнерства між Україною та США".

"Наші переговори були зосереджені на мирних зусиллях під керівництвом США, ситуації на полі бою та міжнародних подіях. Ми повинні скористатися кожною можливістю для дипломатії та деескалації. Україна вдячна Сполученим Штатам за їхню участь, і зокрема першій леді Меланії Трамп за врятовані життя завдяки успішній гуманітарній операції в Олешках", - вказав Сибіга у X.

"Ми також обговорили Чорне море та необхідність відновлення свободи судноплавства там заради глобальної продовольчої безпеки", - зазначив голова МЗС.

"Україна готова розвивати взаємовигідну співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері безпеки та економіки, включаючи спільне виробництво безпілотників та перспективні економічні проєкти. Ми обговорили зміцнення обороноздатності України, протиповітряної оборони та стійкості напередодні зими. Я повторив своє запрошення держсекретареві відвідати Україну", - повідомив Сибіга.

Сибіга і Рубіо зустрілися в Парижі на тлі мирних переговорів в Абу-Дабі