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Сибига и Рубио обсудили мирные переговоры и оборонное сотрудничество - первые подробности

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

В Париже Сибига и Рубио обсудили мирные переговоры, фронт, энергетику и оборону. Стороны также говорили о Чёрном море и дронах.

Сибига и Рубио обсудили мирные переговоры и оборонное сотрудничество - первые подробности

Министр иностранных дел Андрей Сибига провёл встречу с госсекретарём США Марко Рубио на полях встречи G7 в Париже на фоне начала трёхсторонних мирных переговоров в Абу-Даби с участием Украины, США и рф 10 ноября. Стороны сделали первые заявления, пишет УНН.

Продуктивная встреча с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Мы обсудили текущие переговоры о прекращении войны между россией и Украиной, энергетическую устойчивость и сотрудничество в оборонной сфере. Соединённые Штаты по-прежнему сосредоточены на достижении прочного и длительного мира

- написал Рубио в X.

Глава МИД Украины Сибига указал, что "в Париже встретился с госсекретарём  Рубио, чтобы подтвердить прочность стратегического партнёрства между Украиной и США".

"Наши переговоры были сосредоточены на мирных усилиях под руководством США, ситуации на поле боя и международных событиях. Мы должны воспользоваться каждой возможностью для дипломатии и деэскалации. Украина благодарна Соединённым Штатам за их участие, и в частности первой леди Мелании Трамп за спасённые жизни благодаря успешной гуманитарной операции в Олешках", - указал Сибига в X.

"Мы также обсудили Чёрное море и необходимость восстановления свободы судоходства там ради глобальной продовольственной безопасности", - отметил глава МИД.

"Украина готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Соединёнными Штатами в сфере безопасности и экономики, включая совместное производство беспилотников и перспективные экономические проекты. Мы обсудили укрепление обороноспособности Украины, противовоздушной обороны и устойчивости накануне зимы. Я повторил своё приглашение госсекретарю посетить Украину", - сообщил Сибига.

Сибига и Рубио встретились в Париже на фоне мирных переговоров в Абу-Даби10.11.26, 10:35 • 1678 просмотров

Юлия Шрамко

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