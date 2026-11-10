Сибига и Рубио встретились в Париже на фоне мирных переговоров в Абу-Даби

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с госсекретарём США Марко Рубио на полях встречи G7 в Париже на фоне начала трёхсторонних мирных переговоров в Абу-Даби с участием Украины, США и рф 10 ноября. Об этом сообщили в МИД Украины, назвав темы встречи, пишет УНН.

В Париже начались переговоры Андрея Сибиги и Марко Рубио. Министр иностранных дел Украины и госсекретарь США обсудят мирные усилия, развитие стратегического партнёрства, усиление обороноспособности и устойчивости Украины - сообщили в МИД.

Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби