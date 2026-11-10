Сибига и Рубио встретились в Париже на фоне мирных переговоров в Абу-Даби
Киев • УНН
Главы дипломатических ведомств Украины и США обсудили мирные усилия и стратегическое партнёрство. Встреча состоялась во время переговоров Украины, США и РФ.
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с госсекретарём США Марко Рубио на полях встречи G7 в Париже на фоне начала трёхсторонних мирных переговоров в Абу-Даби с участием Украины, США и рф 10 ноября. Об этом сообщили в МИД Украины, назвав темы встречи, пишет УНН.
В Париже начались переговоры Андрея Сибиги и Марко Рубио. Министр иностранных дел Украины и госсекретарь США обсудят мирные усилия, развитие стратегического партнёрства, усиление обороноспособности и устойчивости Украины
Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби10.11.26, 08:40 • 13198 просмотров