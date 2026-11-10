Сибіга і Рубіо зустрілися в Парижі на тлі мирних переговорів в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо на полях зустрічі G7 у Парижі на тлі старту тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі за участю України, США та рф 10 листопада. Про це повідомили у МЗС України, назвавши теми зустрічі, пише УНН.

У Парижі розпочалися переговори Андрія Сибіги та Марко Рубіо. Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, посилення обороноздатності та стійкості України - повідомили у МЗС.

Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі