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Сибіга і Рубіо зустрілися в Парижі на тлі мирних переговорів в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Глави дипломатій України та США обговорили мирні зусилля й стратегічне партнерство. Зустріч відбулася під час переговорів України, США та рф.

Сибіга і Рубіо зустрілися в Парижі на тлі мирних переговорів в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо на полях зустрічі G7 у Парижі на тлі старту тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі за участю України, США та рф 10 листопада. Про це повідомили у МЗС України, назвавши теми зустрічі, пише УНН.

У Парижі розпочалися переговори Андрія Сибіги та Марко Рубіо. Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, посилення обороноздатності та стійкості України

- повідомили у МЗС.

Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі10.11.26, 08:40 • 12147 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Абу-Дабі
Париж
Україна