Сибіга і Рубіо зустрілися в Парижі на тлі мирних переговорів в Абу-Дабі
Київ • УНН
Глави дипломатій України та США обговорили мирні зусилля й стратегічне партнерство. Зустріч відбулася під час переговорів України, США та рф.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо на полях зустрічі G7 у Парижі на тлі старту тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі за участю України, США та рф 10 листопада. Про це повідомили у МЗС України, назвавши теми зустрічі, пише УНН.
У Парижі розпочалися переговори Андрія Сибіги та Марко Рубіо. Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, посилення обороноздатності та стійкості України
Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі10.11.26, 08:40 • 12147 переглядiв