В украинских интернет-магазинах обнаружили более 400 изданий из россии и беларуси

$45.440.0951.040.21
ukenru
07:24 • 4048 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
07:15 • 12801 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
06:40 • 15861 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:03 • 16530 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
05:44 • 12747 просмотра
Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News
5 ноября, 22:23 • 31993 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 34375 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 27067 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
5 ноября, 19:18 • 37272 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина
5 ноября, 19:04 • 21616 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Петр Павел отказался быть европейским переговорщиком по Украине5 ноября, 23:14 • 18515 просмотра
Житомир переходит на режим жесткой экономии электроэнергии5 ноября, 23:45 • 10940 просмотра
Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — КорецкийPhoto6 ноября, 01:18 • 17375 просмотра
Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану6 ноября, 01:49 • 10244 просмотра
Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снегPhoto04:57 • 11422 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
07:15 • 12801 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь06:40 • 15861 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
06:03 • 16530 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 37271 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 29295 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 1174 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto07:40 • 2878 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 5118 просмотра
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 23389 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 20128 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136
Фокс Ньюс

В украинских интернет-магазинах обнаружили более 400 изданий из россии и беларуси

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Запрещённые издания продавали на Prom.ua, Rozetka.ua, Shafa.ua и OLX.ua. Госкомтелерадио добилось их удаления и предупредило продавцов.

В украинских интернет-магазинах обнаружили более 400 изданий из россии и беларуси

Выявлено более 400 российских и белорусских изданий, которые незаконно продавали украинские интернет-магазины. Больше всего таких предложений зафиксировали на Prom.ua, Rozetka.ua, Shafa.ua и OLX.ua. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, в сотрудничестве с администрациями маркетплейсов Госкомтелерадио добилось удаления запрещенных товаров. Продавцам также направили предупреждения.

Другим интернет-магазинам - Gavrosh, Neobooks, BurchBook и Georgesbooks - Госкомтелерадио направило требования самостоятельно убрать незаконную продукцию. В случае невыполнения ведомство инициирует ограничение доступа к их сайтам. Всего с апреля 2024 года в украинском интернете прекратили распространение более 13 тысяч наименований издательской продукции из россии и беларуси

- говорится в публикации.

Напомним

В россии для учащихся 10–11 классов издали 300-страничное пособие "Армия россии на защите Отечества", которое содержит пропагандистские утверждения об Украине и инструкции по поступлению на военную службу по контракту.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеМультимедиа
российская пропаганда
Война в Украине
Беларусь
Украина