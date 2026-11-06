В украинских интернет-магазинах обнаружили более 400 изданий из россии и беларуси

Выявлено более 400 российских и белорусских изданий, которые незаконно продавали украинские интернет-магазины. Больше всего таких предложений зафиксировали на Prom.ua, Rozetka.ua, Shafa.ua и OLX.ua. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, в сотрудничестве с администрациями маркетплейсов Госкомтелерадио добилось удаления запрещенных товаров. Продавцам также направили предупреждения.

Другим интернет-магазинам - Gavrosh, Neobooks, BurchBook и Georgesbooks - Госкомтелерадио направило требования самостоятельно убрать незаконную продукцию. В случае невыполнения ведомство инициирует ограничение доступа к их сайтам. Всего с апреля 2024 года в украинском интернете прекратили распространение более 13 тысяч наименований издательской продукции из россии и беларуси - говорится в публикации.

Напомним

В россии для учащихся 10–11 классов издали 300-страничное пособие "Армия россии на защите Отечества", которое содержит пропагандистские утверждения об Украине и инструкции по поступлению на военную службу по контракту.