У росії випустили шкільний підручник із фейками про Україну та інструкціями вступу до армії

У росії для учнів 10–11 класів видали 300-сторінковий посібник "Армія росії на захисті Вітчизни", який містить пропагандистські твердження про Україну та інструкції щодо вступу на військову службу за контрактом. Про це повідомляє видання "Можем объяснить", журналісти якого проаналізували підручник, пише УНН.

Деталі

Посібник призначений для предмета "Основи безпеки та захисту Батьківщини". Один із його розділів містить інструкцію "10 кроків, як стати контрактником". Водночас автори наводять застарілі вимоги, зокрема вікове обмеження до 40 років, яке скасували ще у 2022 році.

Окрему увагу в підручнику приділили виправданню російського вторгнення в Україну. Автори без доказів стверджують, що президент Володимир Зеленський нібито планував створити ядерну зброю, а ЗСУ готували наступ на Донбас і Крим.

Як у підручнику виправдовують російську агресію

Серед інших пропагандистських тверджень – вигадки про масове спалення російських книжок в Україні та нібито поширену ненависть до росіян.

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російську армію автори зображують як силу, що дотримується правил ведення війни та захищає цивільних. Водночас руйнування українських міст унаслідок російських обстрілів у посібнику замовчують.

До переліку озброєння російської армії включили танк Т-14 "Армата", який так і не став масовим, а також гвинтівку Мосіна зразка 1891 року.

Альтернативну цивільну службу в підручнику детально не пояснюють. Учням лише пропонують самостійно знайти інформацію про неї.

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