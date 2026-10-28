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У росії влада щодня стежить за мільйонами акаунтів у соцмережах через критику війни проти України

Київ • УНН

 • 2602 перегляди

російська влада моніторить 12,5 млн акаунтів, зокрема 6 млн антивоєнних. За публікації проти війни у 2024 році відкрили близько 500 справ.

У росії влада щодня стежить за мільйонами акаунтів у соцмережах через критику війни проти України

російська влада щодня відстежує 12,5 мільйона акаунтів у соціальних мережах, причому майже половина з них пов'язана з критикою війни проти України та російської армії. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані Росмолоді та розслідування The Insider, пише УНН.

Деталі

Заступник керівника Росмолоді Денис Аширов заявив, що відомство контролює близько 6 мільйонів профілів, які поширюють антивоєнні повідомлення. Такий контент російська влада зараховує до категорії "деструктивної та протиправної інформації".

Ще 1,1 мільйона акаунтів відстежують через матеріали, які чиновники пов'язують із політичним насильством та критикою влади. Окремо контролюють публікації про наркотики, нацизм та інші теми.

За дописи проти війни росіян притягують до відповідальності

Моніторинг здійснює Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища, створений за дорученням володимира путіна.

За словами керівника Росмолоді Григорія Гурова, лише у 2024 році завдяки роботі центру було відкрито близько 500 кримінальних та кілька сотень адміністративних справ.

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Журналісти Doxa також виявили 48 судових рішень за 2025 рік і першу половину 2026 року, в яких інформацію центру використовували для переслідування громадян. Зокрема, жителя Магнітогорська оштрафували на 30 тисяч рублів за коментарі з критикою російської армії.

Крім того, у росії планують активніше залучати школярів і студентів до так званих кібердружин та медіапатрулів, які шукатимуть заборонений контент у соцмережах і месенджерах.

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Степан Гафтко

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