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В России власти ежедневно следят за миллионами аккаунтов в соцсетях из-за критики войны против Украины

Киев • УНН

 • 2250 просмотра

Российские власти мониторят 12,5 млн аккаунтов, в том числе 6 млн антивоенных. За публикации против войны в 2024 году возбудили около 500 дел.

В России власти ежедневно следят за миллионами аккаунтов в соцсетях из-за критики войны против Украины

Российские власти ежедневно отслеживают 12,5 миллиона аккаунтов в социальных сетях, причем почти половина из них связана с критикой войны против Украины и российской армии. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Росмолодежи и расследование The Insider, пишет УНН.

Детали

Заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов заявил, что ведомство контролирует около 6 миллионов профилей, распространяющих антивоенные сообщения. Такой контент российские власти относят к категории "деструктивной и противоправной информации".

Еще 1,1 миллиона аккаунтов отслеживают из-за материалов, которые чиновники связывают с политическим насилием и критикой властей. Отдельно контролируют публикации о наркотиках, нацизме и других темах.

За посты против войны россиян привлекают к ответственности

Мониторинг осуществляет Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, созданный по поручению владимира путина.

По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, только в 2024 году благодаря работе центра было возбуждено около 500 уголовных и несколько сотен административных дел.

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Журналисты Doxa также обнаружили 48 судебных решений за 2025 год и первую половину 2026 года, в которых информацию центра использовали для преследования граждан. В частности, жителя Магнитогорска оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии с критикой российской армии.

Кроме того, в россии планируют активнее привлекать школьников и студентов к так называемым кибердружинам и медиапатрулям, которые будут искать запрещенный контент в соцсетях и мессенджерах.

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Степан Гафтко

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