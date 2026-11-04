В России выпустили школьный учебник с фейками об Украине и инструкциями по вступлению в армию

В России для учеников 10–11 классов издали 300-страничное пособие «Армия России на защите Отечества», которое содержит пропагандистские утверждения об Украине и инструкции по поступлению на военную службу по контракту. Об этом сообщает издание «Можем объяснить», журналисты которого проанализировали учебник, пишет УНН.

Детали

Пособие предназначено для предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Один из его разделов содержит инструкцию «10 шагов, как стать контрактником». При этом авторы приводят устаревшие требования, в частности возрастное ограничение до 40 лет, которое отменили еще в 2022 году.

Отдельное внимание в учебнике уделили оправданию российского вторжения в Украину. Авторы без доказательств утверждают, что президент Владимир Зеленский якобы планировал создать ядерное оружие, а ВСУ готовили наступление на Донбасс и Крым.

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Среди других пропагандистских утверждений — выдумки о массовом сжигании российских книг в Украине и якобы широко распространенной ненависти к россиянам.

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Российскую армию авторы изображают как силу, соблюдающую правила ведения войны и защищающую гражданских. При этом разрушение украинских городов в результате российских обстрелов в пособии замалчивается.

В перечень вооружения российской армии включили танк Т-14 «Армата», который так и не стал массовым, а также винтовку Мосина образца 1891 года.

Альтернативную гражданскую службу в учебнике подробно не объясняют. Ученикам лишь предлагают самостоятельно найти информацию о ней.

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