На временно оккупированной территории Запорожской области российская администрация вводит новые учебники «История нашего края» для учащихся 5–7 классов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под видом изучения региональной истории школьникам будут навязывать российскую трактовку прошлого, согласно которой оккупированные территории якобы исторически принадлежали России, а период пребывания в составе Украины сопровождался притеснениями, запретами и преследованиями.

Фактически оккупанты используют школьное образование для оправдания собственной агрессии. Украину попытаются представить как государство, от которого местных жителей якобы пришлось «спасать», а российское вторжение — как закономерное возвращение исторических земель. Такая пропагандистская подача подменяет реальную историю политическими мифами кремля — указывают в ЦНС.

Там подчёркивают, что цель таких учебников — сформировать у украинских детей российскую идентичность и оправдать оккупацию в их глазах.

«Вместо объективного изучения истории родного края школьникам навязывают пропаганду, которая должна стереть украинское прошлое и воспитать поколение, лояльное к оккупационной власти», — резюмируют в ЦНС.

Напомним

В детских лагерях на ТОТ Украины детям навязывают российскую версию истории. Оккупационные власти искажают роль Киева в становлении Киевской Руси, чтобы оправдать вторжение.

кремль усиливает пропаганду среди детей на ВОТ новыми "учебниками по истории Донбасса и Новороссии"