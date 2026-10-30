На ТОТ Запорізької області видали підручники з російською версією історії краю - ЦНС

$45.590.0150.770.09
ukenru
22:25 • 12687 перегляди
Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування
21:16 • 14070 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади
29 жовтня, 17:11 • 22300 перегляди
Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія
29 жовтня, 15:11 • 26328 перегляди
На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes: водійку госпіталізувалиPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 33555 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
29 жовтня, 12:58 • 23297 перегляди
рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
29 жовтня, 12:13 • 23085 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
29 жовтня, 12:06 • 18670 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
29 жовтня, 10:46 • 18133 перегляди
Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
29 жовтня, 10:33 • 17090 перегляди
Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в ДніпріPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
0м/с
74%
757мм
Популярнi новини
російський удар по Дніпру: Макрон закликав до "тривалого миру"29 жовтня, 15:56 • 5694 перегляди
У МЗС України відреагували на призначення росіянина помічником генсека ООН29 жовтня, 16:41 • 9098 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 14559 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 13763 перегляди
Школа стане гімназією, а учні залишаться: Рада змінила правила навчання для старшокласників29 жовтня, 18:41 • 5102 перегляди
Публікації
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 13814 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 14606 перегляди
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців29 жовтня, 14:30 • 21383 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 33555 перегляди
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше29 жовтня, 11:49 • 26555 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Віталій Кличко
Піт Гегсет
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto22:56 • 2664 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 14876 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 15941 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується29 жовтня, 10:25 • 20121 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo29 жовтня, 09:14 • 23485 перегляди
Актуальне
Су-34
Фільм
Серіали
MIM-104 Patriot
NASAMS

На ТОТ Запорізької області видали підручники з російською версією історії краю - ЦНС

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Окупаційна влада вводить для 5-7 класів підручники з російським трактуванням минулого. ЦНС заявляє, що так росіяни виправдовують агресію та окупацію.

На ТОТ Запорізької області видали підручники з російською версією історії краю - ЦНС

На тимчасово окупованій території Запорізької області російська адміністрація запроваджує нові підручники "Історія нашого краю" для учнів 5-7 класів. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під виглядом вивчення регіональної історії школярам нав’язуватимуть російське трактування минулого, за яким окуповані території нібито історично належали росії, а період перебування у складі України супроводжувався утисками, заборонами та переслідуваннями.

Фактично окупанти використовують шкільну освіту для виправдання власної агресії. Україну намагатимуться представити як державу, від якої місцевих жителів нібито довелося "рятувати", а російське вторгнення - як закономірне повернення історичних земель. Така пропагандистська подача підміняє реальну історію політичними міфами кремля

- вказують у ЦНС.

Там підкреслюють, що мета таких підручників - сформувати в українських дітей російську ідентичність і виправдати окупацію в їхніх очах.

"Замість об’єктивного вивчення історії рідного краю школярам нав’язують пропаганду, яка має стерти українське минуле та виховати покоління, лояльне до окупаційної влади", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

В дитячих таборах на ТОТ України дітям нав'язують російську версію історії. Окупаційна влада спотворює роль Києва у становленні Київської Русі для виправдання вторгнення.

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"25.09.25, 03:39 • 4279 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоОсвіта
Школа
російська пропаганда
Війна в Україні
Запорізька область
Україна
Київ