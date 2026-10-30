На ТОТ Запорізької області видали підручники з російською версією історії краю - ЦНС

На тимчасово окупованій території Запорізької області російська адміністрація запроваджує нові підручники "Історія нашого краю" для учнів 5-7 класів. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що під виглядом вивчення регіональної історії школярам нав’язуватимуть російське трактування минулого, за яким окуповані території нібито історично належали росії, а період перебування у складі України супроводжувався утисками, заборонами та переслідуваннями.

Фактично окупанти використовують шкільну освіту для виправдання власної агресії. Україну намагатимуться представити як державу, від якої місцевих жителів нібито довелося "рятувати", а російське вторгнення - як закономірне повернення історичних земель. Така пропагандистська подача підміняє реальну історію політичними міфами кремля - вказують у ЦНС.

Там підкреслюють, що мета таких підручників - сформувати в українських дітей російську ідентичність і виправдати окупацію в їхніх очах.

"Замість об’єктивного вивчення історії рідного краю школярам нав’язують пропаганду, яка має стерти українське минуле та виховати покоління, лояльне до окупаційної влади", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

В дитячих таборах на ТОТ України дітям нав'язують російську версію історії. Окупаційна влада спотворює роль Києва у становленні Київської Русі для виправдання вторгнення.

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"