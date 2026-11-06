В українських онлайн-магазинах виявили понад 400 видань із росії та білорусі

Виявлено понад 400 російських та білоруських видань, які незаконно продавали українські інтернет-магазини. Найбільше таких пропозицій зафіксували на Prom.ua, Rozetka.ua, Shafa.ua та OLX.ua. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, у співпраці з адміністраціями маркетплейсів, Держкомтелерадіо домоглося видалення заборонених товарів. Продавцям також надіслали попередження.

Іншим інтернет-магазинам - Gavrosh, Neobooks, BurchBook і Georgesbooks - Держкомтелерадіо направило вимоги самостійно прибрати незаконну продукцію. У разі невиконання відомство ініціюватиме обмеження доступу до їхніх сайтів. Загалом із квітня 2024 року в українському інтернеті припинили розповсюдження понад 13 тисяч найменувань видавничої продукції з росії та білорусі - йдеться у дописі.

Нагадаємо

У росії для учнів 10–11 класів видали 300-сторінковий посібник "Армія росії на захисті Вітчизни", який містить пропагандистські твердження про Україну та інструкції щодо вступу на військову службу за контрактом.