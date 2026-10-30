Трамп давит на Литву, чтобы открыть порты для экспорта белорусского калия вопреки санкциям ЕС

Администрация Трампа оказывает давление на Литву, требуя открыть крупный порт на Балтийском море для экспорта белорусского калия, несмотря на европейские санкции. США стремятся уменьшить свою зависимость от Канады в вопросах поставок этого важного компонента удобрений и помочь снизить расходы американских фермеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников и источники, осведомленные о ходе переговоров, пишет УНН.

Детали

По данным издания, специальный посланник США по Беларуси Джон Коул в последние недели обсуждал с литовскими дипломатами возможность ослабления ограничений на белорусские товары. Американская сторона также изучала перспективы использования других портов Балтийского моря, в частности в Риге.

Один из собеседников журналистов отметил, что команда Трампа активизировала контакты с литовской стороной. Двое восточноевропейских чиновников сообщили, что Коул поднимает вопрос транзита белорусского калия на разных уровнях литовского правительства уже более года.

Они вежливо давят, но мы совершенно четко отвечаем: нет – сказал один из восточноевропейских чиновников

Государственный департамент США отказался комментировать конкретные коммерческие договоренности. Вместе с тем представитель ведомства заявил, что Вашингтон регулярно рассматривает с партнерами возможности, соответствующие экономическим интересам Соединенных Штатов. Он также подчеркнул, что закупка белорусского калия помогла бы снизить цены для американских фермеров.

США сняли санкции с белорусского калия - СМИ

Как отмечает издание, США почти полностью зависят от импорта калийных удобрений, а около 80% поставок поступает из Канады. Поиск альтернативных источников активизировался после срыва торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой и взаимного повышения пошлин. Беларусь контролирует около 20% мирового рынка калия.

В прошлом месяце Трамп заявил, что работает над масштабной сделкой с Минском по закупке белорусских удобрений по более низким ценам. До введения санкций около 90% белорусского экспорта калийных удобрений проходило через литовский порт Клайпеда.

В то же время в странах Балтии американские инициативы встречают сопротивление. Европейские чиновники опасаются, что ослабление ограничений усилит позиции Александра Лукашенко и предоставит его власти дополнительные ресурсы. Санкции ЕС в отношении Беларуси требуют регулярного продления, следующее ожидается в феврале 2027 года.

США хотят покупать более дешёвый калий в Беларуси, Трамп заявил о подготовке крупной сделки