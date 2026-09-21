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США хотят покупать более дешёвый калий в Беларуси, Трамп заявил о подготовке крупной сделки

Киев • УНН

 • 2394 просмотра

США ведут переговоры о закупке белорусских калийных удобрений по цене ниже канадской. Объём и сроки сделки не определены.

США хотят покупать более дешёвый калий в Беларуси, Трамп заявил о подготовке крупной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над масштабной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии. Конкретные параметры будущей сделки пока не объявлялись, передает УНН со ссылкой на сообщение американского лидера.

По словам Трампа, американская сторона рассчитывает получать белорусский калий по цене, существенно ниже той, которую США сейчас платят за поставки из Канады.

"Соединенные Штаты работают над масштабной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо", – написал Трамп в Truth Social.

Подробности

По состоянию на 21 сентября Белый дом не обнародовал информацию о возможном объеме закупок, стоимости контракта, сроках его заключения или начала поставок. Сейчас речь идет о переговорах по будущей сделке, а не об уже подписанном контракте.

Заявление Трампа прозвучало на фоне постепенного восстановления экономических контактов между Вашингтоном и Минском. В марте 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключило из американского санкционного списка «Беларуськалий» и Белорусскую калийную компанию. Решение было принято после переговоров между США и белорусскими властями и освобождения 250 заключенных и  таким образом устранило  одно из главных юридических препятствий для американских компаний, которые могли бы закупать белорусский калий.

Однако европейские ограничения остаются в силе. До 2022 года значительная часть белорусских калийных удобрений экспортировалась через литовский порт Клайпеда, но этот маршрут был закрыт после введения санкций.

В мае Reuters сообщал, что Соединенные Штаты поднимали перед Литвой вопрос о восстановлении транзита белорусского калия через Клайпеду. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис тогда заявил, что Вильнюс не намерен обсуждать восстановление поставок, пока действуют санкции ЕС. Европейские ограничения в отношении белорусского калия остаются в силе как минимум до февраля 2027 года. Поэтому даже если американо-белорусскую сделку заключат, отдельным вопросом останется маршрут доставки удобрений в США.

Почему США критически зависят от импорта калия

Заинтересованность Вашингтона в новом поставщике объясняется значительной зависимостью американского сельского хозяйства от импортных калийных удобрений.

По данным Геологической службы США, в 2025 году чистая зависимость Соединенных Штатов от импорта калия составляла около 92% внутреннего потребления. В 2021–2024 годах примерно 79% американского импорта калия поступало из Канады. Еще около 12% обеспечивала Россия, 3% – Израиль, на других поставщиков приходилось около 6%. Именно поэтому возможный выход белорусских производителей на американский рынок может дать США альтернативный источник удобрений и усилить конкуренцию между поставщиками.

Как на перспективу сделки между Вашингтоном и Минском отреагировала международная экономика

На заявление Трампа уже отреагировал фондовый рынок. Акции ряда крупных производителей удобрений, в частности канадской Nutrien и американской Mosaic, после сообщения о потенциальной сделке с Белоруссией снижались. Инвесторы оценивают перспективу более дешевых белорусских поставок как возможный фактор давления на цены калийных удобрений.

Контекст

Возможная калийная сделка обсуждается на фоне активизации переговоров между Вашингтоном и Минском. 15 сентября спецпредставитель президента США Джон Коул встретился с Александром Лукашенко. Стороны, в частности, обсуждали освобождение заключенных и разблокирование белорусских активов в Соединенных Штатах. Коул заявил о готовности Вашингтона содействовать возвращению десятков миллионов долларов белорусских средств, заблокированных в американских банках.

На следующий день в Белоруссии освободили еще 25 заключенных. Одновременно США смягчили санкции в отношении двух белорусских предприятий. Американский представитель заявил, что рассчитывает в ближайшее время продолжить переговоры об освобождении еще сотен людей.

Напомним

Спецпосланник Трампа наладил контакт с Лукашенко с помощью шуток и водки.

Александра Василенко

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