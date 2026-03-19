США сняли санкции с белорусского калия - СМИ

США исключили из санкционных списков "Белорусскую калийную компанию" и "Беларуськалий". Об этом пишут белорусские СМИ со ссылкой на заявление спецпосланника США Джона Коула, передает УНН.

Подробности

Решение уже вступило в силу и касается ключевых предприятий белорусской калийной отрасли, которая является одной из основных статей экспорта страны.

Коул подчеркнул, что на этот раз процедура снятия ограничений произойдет "значительно быстрее", чем во время предыдущих этапов. Перед визитом в Минск представители США провели расширенные консультации с Министерством финансов и другими структурами, ответственными за санкционную политику.

Напомним

5 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал 18 заключенных, 15 из которых были осуждены по "экстремистским" статьям.